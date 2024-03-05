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Путин: Россия практически независима от импорта продовольствия

05 марта 2024, 21:01
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Меры по обеспечению продовольственной безопасности достигли своей цели. В настоящее время Россия практически добилась независимости от импорта продуктов питания.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на встрече с работниками агропромышленного комплекса. Российский лидер напомнил, что ещё в 2000 году страна страна зависела от зарубежных поставок почти по всем основным компонентам и направлениям в области обеспечения продуктами питания. Сейчас от этой зависимости удалось практически полностью избавиться.

В последние годы в работе агропромышленного комплекса страны многое изменилось в лучшую сторону, продолжил глава государства. Он обратил внимание на талант организаторов сельскохозяйственного производства трудовые достижения коллективов и их гордость за то, что они делают. В качестве примера президент назвал тепличный комплекс «Солнечный дар», где он побывал сегодня. После посещения агропромышленного предприятия и дегустации его продукции этот визит в Ставрополье можно назвать одним из самых «вкусных», заключил Владимир Путин.

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В Московской области увеличилось на 40% производство индейки
05 марта 2024, 17:09

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Мурашов: благодаря модернизации птицеводческих комплексов производство индейки в регионе увеличилось на 40%. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За прошлый год производство мяса индейки в регионе достигло 8,6 тысяч тонн.

«В Подмосковье работают 2 крупных птицеводческих хозяйства, занимающиеся выращиванием индейки. В них насчитывается 222 000 голов. Эти производители выступают и главными поставщиками диетического мяса индюшатины на прилавки торговых сетей. Так, в 2023 году объем производства индейки увеличился на 40%. Этот рост обусловлен модернизацией производств, внедрением передовых технологий, а также увеличением поголовья птиц», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что самыми активными компаниями по производству индейки являются «Егорьевская птицефабрика» и «Бронницкая птицефабрика»

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Евросоюз пытается полностью перекрыть коммерческие каналы с Россией
05 марта 2024, 15:36

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Евросоюз пытается полностью закрыть каналы торговли с Россией с помощью санкций. Принцип No Russia при осуществлении коммерческих операций должен неукоснительно соблюдаться.
Однако наблюдатели и аналитики считают, что эффективность установления многочисленных запретов под большим вопросом. Обходной импорт налажен, работает, а какие методы существуют для борьбы с ним — непонятно, передаёт РИА Новости. Начиная с 12-го пакета санкций, чиновники ввели правило: указывать в документах невозможность дальнейшей перепродажи (реэкспорта) товаров в Россию. Если раньше такая мера носила рекомендательный характер, то теперь является обязательным требованием.

Степень выполнения и эффективности этих запретительных мер напрямую зависит от механизма контроля, считают эксперты. Магомет Яндиев, доцент МГУ, говорит, что если, например, американские и немецкие посольские работники будут обзванивать фирмы по всему миру и приходить с обысками на склады и в офисы, то, конечно, в этом случае указания Брюсселя можно будет выполнить. Но этого им вряд ли кто-то позволит.

В международной юридической компании Baker McKenzie обратили внимание на трудности реализации принципа «Без России» в случае со странами, не входящими в ЕС. С контрагентом из третьей страны, не поддерживающей санкции, в этом пункте возникнут проблемы, отмечают юристы. Торговая схема в обход санкций уже отработана — удлинённые цепочки поставок, перепродажа через промежуточные фирмы. Путь для реэкспорта найдётся, через посредников, уверена Юлия Кузнецова, инвестиционный советник. В итоге без санкционных товаров не останутся ни Россия, ни Европа.

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#компании
#чиновники
#импорт
#ес
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Подмосковные предприниматели получили субсидии по франшизе на 4,5 млн рублей
05 марта 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Первые в текущем году субсидии по франшизе подучили предприниматели Московской области, общая сумма выплат составила четыре с половиной миллиона рублей. Получателями стали 12 предприятий малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Первыми получателями субсидии по франшизе стали две компании и десять индивидуальных предпринимателей. Субсидии даются на покупку оборудования, аренду помещения и оплату коммунальных услуг», — сообщила глава министерства Екатерина Зиновьева.
В министерстве напомнили, что максимальный размер субсидии по франшизе в регионе составляет один миллион рублей, эта сумма должна покрывать не более 50% расходов. Можно также получить 500 тысяч рублей, это также не должно составлять более половины расходов.

Заявку на получение субсидии по франшизе можно подать в течение всего года.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье начали выпускать новый препарат для терапии ВИЧ
05 марта 2024, 12:47

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Новый препарат для терапии пациентов с ВИЧ запустила в производства копания «ПСК Фарма», работающая на территории особой экономической зоны «Дубна», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Препарат Лопинавир Ритонавир предназначен для лечения инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека у взрослых и детей от трёх лет в составе комбинированной терапии», — отмечается в сообщении.

Новый препарат является уже шестым антиретровирусным средством, которое выпускает «ПСК Фарма». Два препарата для терапии ВИЧ компания поставляет в Московскую область. По мнению главы регионального Мининвеста Екатерины Зиновьевой, запуск нового производства расширит доступ пациентов к антиретровирусным препаратам и обеспечит бесперебойное обеспечение ими жителей Подмосковья.

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#производство
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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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В подмосковном тепличном комплексе «Подосинки» выращивают новые сорта роз
05 марта 2024, 12:27

Фото: Евгений Рой

Розы разных цветов и размеров выращивают в тепличном комплексе «Подосинки» под Дмитровом, каждый год в ассортимент добавляют новые сорта. Об этом рассказала глава коммерческого отдела тепличного комплекса Анна Смеркалова, передаёт корреспондент Евгений Рой.
«Наши основные покупатели — мужчины, а они очень консервативны. Но мы все равно рискуем и регулярно выращиваем новые сорта роз для обновления нашего розария», — поделилась Смеркалова.
Она также рассказала, что трендом сезона являются кустовые розы. Эти цветы редко становятся основой подарка, однако прекрасно дополняют букеты.

«Популярными сортами также являются бордовые розы «Ред Сенсейшн», розовые «Кейтлин» и жёлтые «Сильва Санни», — добавила Смеркалова.
Тепличный комплекс «Подосинки» расширяет не только ассортимент, но и площади под выращивание цветов. В настоящее время «Подосинки» — это три теплицы под Дмитровом и три теплицы в Раменском округе. И в этом году в Раменском планируется построить ещё одну теплицу на три гектара.

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#теплица
#цветы
#розы
#дмитровский городской округ
#экономика
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«Киви-банк» подал иск в арбитраж против собственников
05 марта 2024, 10:59

Фото: istockphoto/bluesky85

АО «Киви-банк» подал в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Киви», гонконгской фирме Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc (MOEX: QIWI). Третьим лицом по делу выступает АО «Реестр».
Такая информация появилась в электронной картотеке московского Арбитражного суда. Согласно карточке, дело является гражданским. Информация о требованиях, обозначенных в иске, в картотеке отсутствует. Обращение было направлено в суд накануне, 4 марта.

Собственником гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited является главный исполнительный директор группы QIWI Андрей Протопопов. В конце января группа, в которую входит и одноимённый банк, заявила о завершении сделки по продаже российских активов фирме из Гонконга. После этого Протопопов должен был оставить руководящие посты в зарубежных подразделениях и возглавить российские.

21 февраля Центробанк отозвал у Киви-бака лицензию на осуществление банковской деятельности, причиной чего были названы систематические нарушения кредитной организацией законодательства о противодействии легализации доходов, нажитых незаконным путём и финансировании терроризма. Это вызвало массовые сбои в работе платежной системы страны. 1 марта ФСБ начала доследственную проверку банка на предмет вывода за рубеж средств, полученных незаконным путём.

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#центробанк
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Власти начали работу над повышением НДФЛ в России
«Ведомости»: в правительстве начали прорабатывать повышение НДФЛ и новые льготы
05 марта 2024, 08:00

Фото: istock / Nikita Burdenkov

Правительство Российской Федерации начало прорабатывать повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и новые льготы. Об этом информируют «Ведомости», ссылаясь на источники.
Отмечается, что эти вопросы обсуждаются в Министерстве финансов с конца 2023 года. Пот данным источника, сейчас мыслей по преобразованию НДФЛ и распределению этого налога «более справедливо», как того требовал российский президент Владимир Путин, нет.

Снижать нынешнюю ставку НДФЛ власти не планируют, речь идет только о повышении налога, но конкретные показатели не называются. На сегодняшний день ставка находится на уровне в 13% для людей, у которых доход меньше 5 миллионов рублей в год. Для граждан, чьи доходы выше этого значения, ставка составляет 15%.

Также кабмин прорабатывает вопрос налоговых льгот для граждан, которые имеют небольшие доходы. Помимо этого, правительство занимается работой по налогу на прибыль, на который будут претендовать компании, если производят капвложения.

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#льготы
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#доходы
#налоги
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Европа планирует увеличить темпы своего оборонного производства
Der Spiegel: ЕС планирует существенно увеличить оборонное производство
05 марта 2024, 01:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Европейская комиссия хочет значительно увеличить производство оборонной продукции и побудить страны-члены ЕС активно закупать товары у европейских производителей, а не за пределами региона, передает журнал Der Spiegel.
Как сообщается, Еврокомиссия планирует включить свои планы в Европейскую программу оборонных инвестиций, которая будет опубликована 5 марта. Кроме того, ЕК планирует «лучше защищать компании ЕС от международной конкуренции».

Ранее генерал-лейтенант Марк Тис заявил о серьезном дефиците боеприпасов, с которым может столкнуться ЕС в случае начала полномасштабных боевых действий.

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#безопасность
#оборона
#производство
#ес
#европа
#боеприпасы
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Apple обвинили в монополизации «облака»
На Apple подали в суд за монополию на хранение данных в iCloud
05 марта 2024, 00:44

Фото: iStock/Wirestock

Американские пользователи Apple подали в суд на корпорацию за монополизацию рынка облачных сервисов, передает издание Engadget.
Иск был подан 1 марта в суд Северной Калифорнии. По мнению истца, компания создала несправедливые условия в собственной экосистеме для доступа к сторонним облачным сервисам. Согласно документам, использование облачных хранилищ на iPhone и iPad ограничено в пользу фирменного сервиса iCloud.

Интересы пользователей представляет юридическая фирма Hagens Bergman. По словам представителей юридической фирмы, Apple разрешает использовать сторонние хранилища на iPhone, но большинство информации, включая данные приложений и настройки, не может быть синхронизировано без использования iCloud. По мнению компании, потребители должны отказаться от резервного копирования или использовать iCloud и платить соответствующие тарифы.

Apple пока никак не отреагировала на подготовку иска. Компания Hagens Bergmann приглашает пользователей присоединиться к иску, а ее представители оценивают количество потребителей, пострадавших от монополии Apple, в десятки миллионов.

Ранее ФАС сообщил, что Apple платит рекордные штрафы из-за монополизации российского рынка.

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#суд
#сша
#экономика
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