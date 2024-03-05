Путин: Россия практически независима от импорта продовольствия

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В последние годы в работе агропромышленного комплекса страны многое изменилось в лучшую сторону, продолжил глава государства. Он обратил внимание на талант организаторов сельскохозяйственного производства трудовые достижения коллективов и их гордость за то, что они делают. В качестве примера президент назвал тепличный комплекс «Солнечный дар», где он побывал сегодня. После посещения агропромышленного предприятия и дегустации его продукции этот визит в Ставрополье можно назвать одним из самых «вкусных», заключил Владимир Путин.
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