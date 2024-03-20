Путин призвал ФСБ помогать столкнувшимся с санкциями компаниям

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании активно развиваются, несмотря на «незаконные санкции и нечестную конкуренцию», и призвал Федеральную службу безопасности (ФСБ) оказывать таким компаниям поддержку, передает «Коммерсантъ».
Глава государства обратил внимание на то, что враждебные действия против российских проектов отодвигают сроки их реализации, однако они все ранов будут выполнены.
По его словам, новые санкции требуют дополнительных мер от государства. Президент добавил, что уже обсудил с правительством планы по реализации отдельных крупных проектов.
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«И конечно, ваша поддержка здесь экономике страны, нашему развитию крайне важна», — сказал Путин на заседании коллегии ФСБ.
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Ювелина Бернст