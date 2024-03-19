Путин призвал ФСБ поимённо искать участников ДРГ и наказывать их

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Президент России Владимир Путин призвал сотрудников ВСБ не забывать про диверсантов, которые вступили в украинские ДРГ, искать их и наказывать. Об этом глава государства говорил на расширенном заседании коллегии ведомства.
«Я прошу так, как это было всегда в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились», — заявил президент.
Путин поручил уделить особое внимание данной работе, «чтобы неповадно было никому».
Также Путин добавил, что хозяева тех предателей, которые нападают на приграничные российские населённые пункты, совершенно не жалеют их и бросают на убой.
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Элина Позднякова