Дума поддержала поправки о возможности проходить срочную службу в органах ФСБ

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Госдума приняла поправки о возможности проходить военную службу по призыву в органах ФСБ.
Прежде глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уточнил, что преимущественно, служба будет пограничных войсках ФСБ.
В соответвсии с поправками, к прохождению службы не будут допускаться иноагенты или лица, имеющие иностранное гражданство. Лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, также не могут быть допущены к несению службы.
Напомним, военный призыв в России стартовал 1 октября текущего года. Набор на срочную службу будет продолжаться до 31 декабря. С 1 января 2024 года вступят в силу поправки, которые коснутся изменения призывного возраста. Так, на срочную службу будут призывать с 18 до 30 лет.
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В соответвсии с поправками, к прохождению службы не будут допускаться иноагенты или лица, имеющие иностранное гражданство. Лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, также не могут быть допущены к несению службы.
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Анастасия Крестьянова