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Президента РФ Владимира Путина попросили рассмотреть возможность расширения функционала «Менделеевской карты» по аналогии с «Пушкинской картой».
Путин ответил, что в первом случае расходы ложатся на плечи компаний, а «Пушкинская карта» финансируется бюджетом, пишет ТАСС.
По словам президента, в уже принятый бюджет на три года внести дополнительные расходы «наверное, будет непросто».
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По словам президента, в уже принятый бюджет на три года внести дополнительные расходы «наверное, будет непросто».
«Но идея сама по себе хорошая. Механизм простой - деньги на стол надо. [Министру финансов Антону] Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», - сказал Владимир Путин.Ранее Владимир Путин заявил, что граждане ФРГ согласились с финансированием Украины из-за отсутствия у Германии суверенитета. Об этом пишет РИА Новости. Путин напомнил, что немцы согласились с закрытием газопровода, который поставлял газ через Польшу из Российский Федерации. По словам Путина, Киев получает деньги от Европы, в том числе из Германии, на вооружение, пенсии, зарплаты и соцвыплаты.
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Мария Фирсова