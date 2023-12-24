Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции российских компаний

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Президент РФ Владимир Путин разрешил Росбанку приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний. Документ доступен на официальном сайте правовой информации.
В прошлом году финансовая группа Societe Generale прекратила свою работу в РФ. Примечательно, что Росбанк принадлежал к данной группе.
Отмечается, что благодаря разрешению российского лидера Росбанк сможет выкупить у Societe Generale акции следующих энергетических компаний: «Русгидро», «Интер РАО», «Газпром нефти», «Лукойла», «Татнефти» и других.
Сообщается, что соответствующие меры были приняты в ответ на недружественные действия некоторых стран.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС.
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Отмечается, что благодаря разрешению российского лидера Росбанк сможет выкупить у Societe Generale акции следующих энергетических компаний: «Русгидро», «Интер РАО», «Газпром нефти», «Лукойла», «Татнефти» и других.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС.
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Екатерина Коршунова