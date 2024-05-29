Путин разрешил «Ростелекому» выкупить долю Nokia в их совместном предприятии

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Президент РФ Владимир Путин разрешил компании «Рестрим» выкупить 49% акций юридического лица «РТК — сетевые технологии», принадлежащие финскому производителю телекоммуникационного оборудования Nokia. Указанная фирма входит в контур «Ростелекома».
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации. Компания «Рестрим» принадлежит ООО «Телеком-1», головной компанией которого является «Вестелеком». А им уже в свою очередь владеет госоператор. В фирме «РТК — сетевые технологии» контрольный пакет акций — 51% — находится как раз у «Вестелекома». Остальные 49% пока принадлежат Nokia.
Финский производитель уже давно покинул российский рынок. Однако, как заявляют в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, его уход, равно как и уход компании Ericsson, не отразится на качестве мобильной связи в России.
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Александр Бойцов