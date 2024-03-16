Ростелеком рассказал о масштабных атаках на порталы ЦИК и Госуслуг в дни выборов

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Свыше 90 тысяч кибератак было совершено на порталы ЦИК РФ, Госуслуг и другие ресурсы. Об этом сообщил глава ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома») Игорь Ляпунов.
Отмечается, что зафиксированное в Единый день голосования-2024 число кибератак в восемь раз превышает то количество, которое наблюдалось в этот день год назад.
Все кибератаки удалось отразить, подчеркнул Ляпунов.
Кибаратаки на российские ресурсы поступают с территории Украины, Северной Америки. Над их осуществлением работают профессиональные группировки.
Также большой кибератаке в первый день выборов подвергся портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Поступало свыше 2,5 миллионов обращений в секунду. Такая нагрузка образовала задержки на портале.
Кроме того, в первый день выборов было заблокировано свыше 100 поддельных фишинговых ресурсов, похожих на платформу для ДЭГ.
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Все кибератаки удалось отразить, подчеркнул Ляпунов.
Также большой кибератаке в первый день выборов подвергся портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Поступало свыше 2,5 миллионов обращений в секунду. Такая нагрузка образовала задержки на портале.
Кроме того, в первый день выборов было заблокировано свыше 100 поддельных фишинговых ресурсов, похожих на платформу для ДЭГ.
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Анастасия Чинкова