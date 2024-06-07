Путин высказался о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

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Президент России Владимир Путин выступил за возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом он заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает Telegram-канал Кремля.
«Мы обязаны принять это решение», — подчеркнул президент, отметив, что данный вопрос обсуждается уже несколько лет.Путин объяснил, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует дополнительных расходов из бюджета, однако стране не хватает рабочей силы, и на пенсию выходят высококвалифицированные специалисты, необходимые экономике.
7 июня Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Ранее доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур заявила, что в России целесообразно проводить индексацию пенсий четыре раза в год, то есть ежеквартально.
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Артем Кузьмин