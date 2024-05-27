В Госдуме предложили введение досрочной пенсии

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Депутаты ЛДПР внесут на рассмотрение и обсуждение Государственной Думы законопроект о пересмотре статьи Федерального закона «О страховых пенсиях», передает «Московский комсомолец».
Парламентарии предложили учитывать стаж педагога (при условии, что не менее 50% детей в возрасте до 18 лет учатся в учреждениях среднего профессионального образования), и предоставлять право для досрочного выхода на пенсию.
Уточняется, что если законопроект будет принят, то после 25 лет обучения можно будет выйти на заслуженный отдых независимо от возраста студентов.
Ранее генеральный директор ОАО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк заявил, что для того, чтобы россияне увеличили свои сбережения при выходе на пенсию, им необходимо использовать два финансовых инструмента: программу долгосрочных сбережений (ПДС) и корпоративная пенсионная программа.
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Уточняется, что если законопроект будет принят, то после 25 лет обучения можно будет выйти на заслуженный отдых независимо от возраста студентов.
Ранее генеральный директор ОАО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк заявил, что для того, чтобы россияне увеличили свои сбережения при выходе на пенсию, им необходимо использовать два финансовых инструмента: программу долгосрочных сбережений (ПДС) и корпоративная пенсионная программа.
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Александр Климов