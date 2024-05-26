В России с 1 июня некоторые категории граждан получат повышенные пенсии

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С 1 июня 2024 года граждане России, отметившие в мае 80-летний юбилей, буду получать повышенную пенсию. Размер доплаты повысится в два раза, а выплаты будут увеличены автоматически, сообщает «Парламентская газета».
«Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», – объясняется в статье.
В то же время уточняется, что получателям страховой пенсии по старости будет назначена надбавка. Это повышение не повлияет на получателей страховки по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца. Фиксированные выплаты не удваиваются для инвалидов первой группы после 80 лет, поскольку они имеют аналогичные надбавки.
Пожилые люди, уволившиеся с работы не позднее апреля 2024 году, также могут рассчитывать на повышение пенсий.
«Пенсии работающим пенсионерам не индексируют, но после увольнения выплаты увеличивают, учитывая пропущенные индексации. Ранее перерасчет занимал три месяца, выплаты человек получал на четвертый месяц. Теперь пенсии индексируют на второй месяц после увольнения», – говорится в материале.
Ранее генеральный директор ОАО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк заявил, что для того, чтобы россияне увеличили свои сбережения при выходе на пенсию, им необходимо использовать два финансовых инструмента: программу долгосрочных сбережений (ПДС) и корпоративная пенсионная программа.
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Александр Климов