Путин заявил, что каждый рубль в экономике ВС РФ должен работать эффективно

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поставил задачу сосредоточиться на выстраивании эффективной экономики Вооружённый сил РФ. Об этом он заявил в ходе открытия встречи с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время необходимо правильно выстраивать экономику вооружённых сил, которая является частью государственной экономики. Каждый рубль должен работать эффективно. При этом все средства должны не только эффективно расходоваться на нужны армии, но и вписываться в экономику всей страны.
Путин напомнил, что ранее он принял несколько решений, направленных на повышение эффективности и ускорение процесса ремонта, восстановления боеспособности военной техники и того, чтобы она как можно быстрее возвращалась в зону проведения боевых действий. В связи с этим, он призвал доложить о результатах проделанной работы.
Также глава государства напомнил о своём поручении ускорить внедрение современных технологий для усовершенствования военной техники.
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Путин напомнил, что ранее он принял несколько решений, направленных на повышение эффективности и ускорение процесса ремонта, восстановления боеспособности военной техники и того, чтобы она как можно быстрее возвращалась в зону проведения боевых действий. В связи с этим, он призвал доложить о результатах проделанной работы.
Также глава государства напомнил о своём поручении ускорить внедрение современных технологий для усовершенствования военной техники.
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Анастасия Чинкова