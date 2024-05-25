Путин прибыл в Королёв на встречу с руководителями предприятий ОПК

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 25 мая прибыл в подмосковный Королёв на встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
В рамках визита на предприятие глава государства намерен ознакомиться с новыми образцами высокоточного вооружения, которые вскоре будут поступать на вооружение ВС РФ.
Помимо осмотра новинок, будут обсуждаться вопросы наращивания выпуска новых образцов оборонной продукции.
Глава государства заявил, что большинство оборонных предприятий России в срок выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика.
Читайте также:
Путин напомнил об успешно севших российских вертолетах из делегации Раиси
Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной
«Закончилась»: Путин ответил на вопрос о легитимности Зеленского
Помимо осмотра новинок, будут обсуждаться вопросы наращивания выпуска новых образцов оборонной продукции.
Глава государства заявил, что большинство оборонных предприятий России в срок выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика.
Читайте также:
Путин напомнил об успешно севших российских вертолетах из делегации Раиси
Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной
«Закончилась»: Путин ответил на вопрос о легитимности Зеленского
Анастасия Хохлова