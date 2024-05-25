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Путин назвал работу ОПК «на шаг впереди» противника гарантией победы в СВО

25 мая 2024, 17:20
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия должна быть всё время на шаг впереди Украины, чтобы гарантировать себе победу. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе открытия совещания с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Королёве.


Он подчеркнул, что российский ОПК всегда должен быть на шаг впереди, добавив, что участники встречи и так это знают, поскольку все специалисты регулярно контактируют с российскими военными, находящимися на линии соприкосновения.

По словам Путина, когда российские ОПК опережают военные производства Украины хотя бы на полшага, начинает кратно возрастать эффективность.

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Генерал ВСУ сделал скандальное заявление об обороне Киева
Генерал ВСУ Кривонос: оборона в Киевской области оставляет желать лучшего
25 мая 2024, 17:31

Фото:istockphoto/Irina Piskova

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что оборона в Киевской области оставляет желать лучшего. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Прямой».
По его словам, военные не принимают участие в фортификационном оборудовании территории Украины, и это очень плохо.

Кривонос не исключил, что причиной такого положения дел является коррупционная составляющая.

Он также вспомнил недавние скандалы в военном руководстве Украины и отметил, что уже некого спрашивать, так как кого-то сняли, а кто—то пропал. Самым ненадежным укреплением обороны Кривонос назвал фортификационное оборудование, расположенное при въезде со стороны Житомира в Киев.

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#военные
#оборудование
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НАТО передумала направлять войска на Украину
Столтенберг: НАТО не отправит войска Киеву, чтобы не стать частью конфликта
25 мая 2024, 17:03

Фото: iStock/CatEyePerspective

НАТО усиливает поддержку Украины, но при этом отправлять ей войска не собирается, чтобы не стать частью конфликта. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Он подчеркнул, что несмотря на усиление поддержки самообороны Украины, альянс не собирается отправлять свои войска и распространять на страну работу ПВО НАТО, чтобы не стать частью конфликта.

Столтенберг отметил, что теоретически сбивать российские ракеты можно было бы с помощью зенитных ракетных комплексов Patriot с территории Польши или Румынии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирается выступить с предложением к НАТО сбивать российские ракеты напрямую силами альянса.

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#нато
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#военные
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Появились кадры последствий ударов ВС РФ по Харькову
В Харькове произошёл взрыв, вспыхнул крупный пожар
25 мая 2024, 16:52

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Харькове крупный пожар, предположительно, вызванный попаданием российского снаряда. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».
По одной из версий, пожар вспыхнул на складе одного из торговых центров города, где могли находиться боеприпасы для местной территориальной обороны.

По другой версии, в здание попала ракета украинской системы ПВО.


В настоящее время детали произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что взрыв также прогремел в Чернигове на севере Украины.

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#украина
#харьков
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#пожар
#вс рф
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В США указали на частую демонстрацию нацистских символов у солдат ВСУ
MWM: нацистские символы у бойцов ВСУ всё чаще видны на кадрах с передовой
25 мая 2024, 16:38

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Нацистская символика на форме украинских военных и на технике ВСУ стала всё чаще появляться на кадрах из западных СМИ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что на видео с передовой, которые публикуют СМИ стран-участниц НАТО, нацистские знаки отличия стали встречаться гораздо чаще. При этом на Западе не обращают на это внимания.

Нередки и случаи, когда такие нашивки наблюдают на форме украинских военных, проходящих обучение на западных полигонах. По этой причине нескольких солдат ВСУ депортировали из Германии.

Помимо этого случая, использование запрещённой символики никак не пресекается Западом. Там считают, что подразделения ВСУ, следующие нацистской идеологии, имеют высокую боеспособность, а их взгляды не учитываются, поскольку на первом месте стоит победа над Россией.

Ранее в начале февраля этого года президент России Владимир Путин заявил, что украинская армия превратилась в террористическую организацию.

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#украина
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#военные
#нацизм
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Командир «Ахмата» Алаудинов вручил паспорт РФ военнопленному ВСУ
Алаудинов сообщил, что военнопленный ВСУ Ананьев получил гражданство России
25 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/JessAerons

Военнопленный ВСУ, который отказался возвращаться на Украину, получил гражданство России. Об этом сообщил заместитель главы Главного военно-политического ВС РФ Апты Алаудинов в своем телеграм-канале.
Он также сообщил, что бывший украинский военный просил не включать его в список обмена пленными.

Алаудинов отметил, что сегодня Александр Ананьев, некогда воевавший на стороне ВСУ, не является пленным или врагом.

«Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом. Это гражданин Российской Федерации», — подписал публикацию командир спецназа «Ахмат».

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«Диснейленд работает хорошо»: как ВСУ снимают фейковые фильмы о своих победах
Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ снимают фейки о своих победах
25 мая 2024, 16:13

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Опорный пункт с муляжами тел военных в российской форме, а также фрагментами экипировки РФ, красками для имитации крови и другим реквизитом нашли бойцы спецназа «Ахмат». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинова.
«Наши подразделения, продвигаясь в Серебрянском лесничестве (Кременский фронтовой участок,–прим. ред.), а конкретно группа «Аида» спецназа «Ахмат» зачистила определенный участок и взяла один из опорников»,– сказал Алаудинов.
Представитель Минобороны РФ добавил, что солдаты нашли кустарную студию, где снимались фейковые ролики, показывающие успехи ВСУ в боях с российскими военными. Таким образом, подчеркнул Алаудинов, боевики ВСУ снимают фальшивые ЦИПсОшные фильмы (ЦИПсО, Центр информационно-психологических операций Украины, – прим. ред.) об уничтожении российских войск. На самом же деле у неонацистов нет ни сил, ни духа, чтобы противостоять.

«Диснейленд у них работает очень хорошо. Единственная разница заключается в том, что Диснейленд работает хорошо, фильмы снимаются хорошо, но вот реально на передовой дела у них плохи, поэтому единственное, что я могу посоветовать всем тем, кто занимается съемками этих фильмов - принять свое решение и сдаться в плен», – заключил Алаудинов.
Российская спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины продолжается.

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В США назвали число заключённых, пополнивших ВСУ
NYT: Украина освободила 350 заключенных для участия в конфликте с РФ
25 мая 2024, 16:12

Фото: iStock/ Dmytro Sheremeta

В соответствии с нововведениями в законе о мобилизации, на Украине освободили 350 заключенных для участия в военных действиях. Об этом сообщает американское издание The New York Times.
Авторы статьи сослались на слова на главы минюста Украины Дениса Малюська, который сообщил, что все эти лица выразили желание добровольно принять участие в военных действиях. Он также прокомментировал ужесточение мобилизации на Украине и заявил, что власти были вынуждены пойти на такие меры из-за трудностей с призывом обычных граждан в ряды ВСУ.

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#украина
#сво
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«Могилизация»: в Госдуме назвали причину массовой драки в Одессе
Депутат ГД Вассерман: массовая драка в Одессе произошла из-за мобилизации
25 мая 2024, 15:51

Фото: iStock/globalmoments

Массовая драка между военными и гражданскими лицами, произошедшая в Одессе, связана с ужесточением мобилизации на Украине. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Предположу, что одной из причин массовой драки между военными и мирными гражданами в Одессе стала насильственная мобилизация, или, как её называют, «могилизация», – заявил Вассерман в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что украинские военные ещё с 2014 года совершают жестокие насильственные действия по отношению к мирному населению.

Вассерман отметил, что военные не видят ничего плохого в грабежах и избиениях, а мирные граждане не хотят умирать за свою страну.

В пятницу вечером произошла массовая драка с участием военнослужащих и гражданских лиц в курортном районе Одессы Аркадия. Жителей региона было значительно больше, чем военных.

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«Уничтожают лучших»: в США рассказали о состоянии ВСУ под Харьковом
Риттер: ВСУ перебросили лучшие войска к Харькову, где их уничтожают
25 мая 2024, 15:40

Фото: iStock/Sinenkiy

Российское наступление на Харьковском направлении вынудило киевские власти отправить лучшие войска на погибель. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
Отмечается, что украинское командование отвело войска от восточной линии соприкосновения с критически важных участков фронта, в том числе из Часова Яра, который ВСУ пытаются удержать любой ценой.

По словам Риттера, были отведены не простые подразделения, а лучшие части, которые есть в составе украинской армии.

Российские войска на Харьковском направлении активно достигают сразу двух целей: перетягивают части ВСУ с южных направлений и создают буферную зону для безопасности своих территорий.

Риттер отметил, что российские войска выбрали лучшее время для проведения наступления, поскольку именно сейчас ВСУ столкнулись с серьёзной нехваткой вооружения и личного состава.

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