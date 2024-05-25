Путин назвал работу ОПК «на шаг впереди» противника гарантией победы в СВО

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Россия должна быть всё время на шаг впереди Украины, чтобы гарантировать себе победу. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе открытия совещания с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Королёве.
Он подчеркнул, что российский ОПК всегда должен быть на шаг впереди, добавив, что участники встречи и так это знают, поскольку все специалисты регулярно контактируют с российскими военными, находящимися на линии соприкосновения.
По словам Путина, когда российские ОПК опережают военные производства Украины хотя бы на полшага, начинает кратно возрастать эффективность.
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Анастасия Чинкова