Искусственный интеллект помог подмосковным врачам сэкономить время на заполнение медкарт

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Врачи Московской области используют ИИ-технологии для голосового ввода данных в медицинские карты пациентов, что значительно ускорило процесс заполнения документов, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.
«Благодаря технологии искусственного интеллекта врачи могут уделять больше времени осмотру и консультации пациентов. С момента появления голосового ввода данных заполнение медкарт удалось ускорить в среднем на 47%», — уточнила глава министерства Надежда Куртяник.В министерстве также добавили, что искусственный интеллект в Московской области используется также в сферах транспорта, образования, экологии, городского хозяйства и пр. Полный перечень ИИ-решений размещён на портале «Цифровое Подмосковье». Там же можно внести своё предложение по использованию искусственного интеллекта в какой-либо из отраслей Подмосковья.
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