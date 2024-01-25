В российской медицине начали использовать искусственный интеллект

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Во всех российских регионах, кроме новых субъектов, начали применять искусственный интеллект в медицине. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках встречи со студентами СибГМУ Минздрава России.
«Сегодня искусственный интеллект – это направление, которое уже вошло в медицину, но в частности в каждом регионе РФ, за исключением новых субъектов, мы там собираем инфраструктуру под информатизацию, а во всех остальных уже закуплены программы на основе искусственного интеллекта», - рассказал Мурашко.
По его словам, в настоящее время в основном используется два блока на основе ИИ - это описание изображений и помощь в постановке диагноза на основе анализа медкарты пациента.
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Элина Позднякова