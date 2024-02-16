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Reuters: Индия возобновила закупки российской нефти сорта Sokol

16 февраля 2024, 18:35
Фото: iStock/zhengzaishuru

Фото: iStock/zhengzaishuru

Индия спустя два месяца перерыва вновь стала закупать российскую нефть Sokol. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что индийская компания Hindustan Petroleum Corp. Limited (HPCL) уже закупила российскую нефть, за которую заплатит дирхамами ОАЭ.

Издание подчёркивает, что государственные НПЗ Индии прекратили закупки этого бренда российской нефти в 2023 году. Это произошло после того, как правительство посоветовало прекратить оплачивать нефть китайскими юанями, в связи с напряжением отношений между Индией и КНР. В результате, свыше 10 миллионов баррелей российской нефти остались в морских хранилищах.

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#нефть
#экономика
#россия
#индия
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Набиуллина назвала последствия конфискации резервов ЦБ РФ
Набиуллина: конфискация активов ЦБ РФ подорвёт финансовую систему
16 февраля 2024, 17:29

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Конфискация резервов российского Центобанка станет плохим сигналом другим ЦБ и подорвёт мировую финансовую систему. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции по ключевой ставке.
Она подчеркнула, что такой шаг будет являться нарушением базовых принципов защищённости резервов Центральных банков других государств. Если произойдёт отступление от этих принципов, последует постепенный подрыв всей системы международных финансов и позиции резервных валют в мире.

Набиуллина подчеркнула, что российский Центробанк будет делать всё возможное, чтобы защитить свои законные интересы.

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#эльвира набиуллина
#центробанк
#россия
#экономика
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Московская область получила наивысший кредитный рейтинг
16 февраля 2024, 17:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Подмосковья до высшего уровня ААА(RU), изменив прогноз на «стабильный». Помимо этого, до показателя ААА(RU) вырос рейтинг облигационных займов региона.
Это означает, что Подмосковье – регион с растущей экономикой, эффективной и устойчивой финансовой системой, пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«У нас опережающий рост собственных доходов над расходами, значительная доля капвложений в инфраструктуру, в развитие. Это значит, что с нами стабильно и выгодно работать инвесторам. Они будут уверены в завтрашнем дне, могут строить в Подмосковье долгосрочные планы, реализовывать свои проекты, создавать новые рабочие места, что для нас стратегически важно. У нас хороший кредитный портфель», – сказал Воробьёв.
Он напомнил, что в бюджете региона есть заёмные средства, но большая их часть – это дешёвые и длинные бюджетные кредиты или облигации.
«Эти средства необходимы, чтобы реализовывать инфраструктурные проекты, строить социальные объекты, дороги, модернизировать систему ЖКХ – создавать комфортные для жителей во всех уголках Подмосковья. Так, с привлечением заёмных средств в этом году ведутся работы по строительству воспитательно-образовательного комплекса в Красногорске, реконструкции Афанасовского и Пироговского шоссе в Мытищах, созданию надежной системы водоснабжения во Фрязино и Щелково», - пояснил глава региона.
Повышение оценки кредитоспособности Московской области обусловлено возросшей операционной эффективностью бюджета и гибкой структурой расходов, а также умеренно низкой долговой нагрузкой при достаточном уровне ликвидности бюджета. Прогноз по рейтингу «стабильный» означает высокую вероятность его сохранения на том же уровне на протяжении 12-18 месяцев.

Как говорится в заключении АКРА, положительное воздействие на рейтинг оказала высокая операционная эффективность бюджета, в том числе ускоренный рост собственных доходов по сравнению с расходами. Эксперты агентства полагают, что эта тенденция сохранится в долгосрочном периоде.

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#экономика
#рейтинг
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
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Набиуллина: ЦБ рассмотрит возможность плавающих ставок по кредитам
16 февраля 2024, 16:57

Фото: kremlin.ru

Центробанк рассмотрит возможность введения плавающих ставок по кредитам для состоятельных граждан, об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Посмотреть, что возможность плавающих ставок ввести для состоятельных клиентов, очень состоятельных заемщиков, у которых высокие доходы, если они хотят взять на себя процентный риск, ну, может быть, и можно позволить, но для большинства граждан, на мой взгляд, нужно вводить ограничения», — прокомментировала ситуацию Набиуллина.

Ранее глава ЦБ России также сообщила ​о перспективах снижения ключевой ставки. В настоящий момент этот показатель находится на уровне 16 процентов годовых, однако, по её словам, он может начать снижаться уже ​во второй половин 2024 года.

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#центробанк
#эльвира набиуллина
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Подмосковье заняло второе место по объёму поддержки индустрии моды
16 февраля 2024, 16:44

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Юлия Андросова

Московская область заняла второе место по объёму финансовой поддержки индустрии моды, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Представители МСП региона, производящие одежду, ткани и изделия из кожи, привлекли в 2023 году на развитие бизнеса благодаря льготным кредитам и поручительствам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» 4,26 млрд рублей.
«Лидерами по объёму привлеченного финансирования стали Москва (7,16 млрд рублей), Московская (4,26 млрд рублей), Ивановская области (3,9 млрд), Санкт-Петербург (1,85 млрд) и Свердловская область (1,44 млрд). Всего российские МСП-производители привлекли в прошлом году благодаря нацпроекту 35,9 млрд рублей», – уточняется в сообщении.
Суммарно российские МСП-производители привлекли в прошлом году 35,9 млрд рублей. Прирост объёма финансовой поддержки по сравнению с 2022-м в стране составил 44%. По отношению к досанкционному 2021 году запрос на льготное финансирование вырос более чем в два раза.
«Помимо финансовой поддержки, включающей инвесткредиты по льготной программе, «зонтичные» поручительства, льготный лизинг оборудования, предприниматели могут получить помощь в сбыте продукции через специальный проект «МСП шьёт». Он создан для поддержки отечественных брендов», – рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Предприниматели Московской области могут воспользоваться как федеральной, так и региональной поддержкой.
«Субъекты МСП могут получить субсидию для бизнеса, работающего по франшизе. Размер поддержки – до 1 млн рублей и до 50% затрат. Также предприниматели могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. Максимальная субсидия – 500 тысяч рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Кроме того, можно воспользоваться льготными кредитами Московского областного фонда микрофинансирования. В фонде работают 13 программ, в рамках которых доступны займы до 5 млн рублей на срок до 3 лет.

Все меры поддержки бизнеса в Подмосковье переведены в онлайн-режим.

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ЦБ РФ обратился в ФАС из-за комиссии для застройщиков в рамках льготной ипотеки
16 февраля 2024, 16:12

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Центробанк России обратился в ФАС из-за комиссии для застройщиков в рамках льготной ипотеки, которая была введена несколькими банками. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она подчеркнула, что негативной стороной банковской комиссии стала завышенная стоимость жилья, по сравнению с рыночными расценками.

Также, по словам Набиуллиной, в формате надзорных мероприятий будет проведена работа с кредитными организациями. Такие меры необходимы для регулирования стоимости жилья в залоге.

Ранее Центробанк сообщал, что массовое распространение льготной ипотеки привело к значительному росту цен на квартиры в новостройках. Также произошёл разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья.

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#центробанк
#фас
#льготная ипотека
#комиссия
#застройщики
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В Рузе на земле за 1 рубль построили завод по производству газобетонных блоков
16 февраля 2024, 15:57

Фото: iStock/Vladyslav Varshavskiy

Завода по производству газобетонных блоков построили в городском округе Руза, участок для строительства был предоставлен инвестору по льготной программе «Земля за 1 рубль» в рамках развития импортозамещения, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Запустить работы на заводе «М-Блок» планируется во втором квартале текущего года. Здесь появится около 20 рабочих мест для жителей округа. Инвестиции в проект составили 20 миллионов рублей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.
На новом заводе будут выпускать газобетонные блоки для возведения стен и перегородок, а также другие изделия из газобетона.

Завод в Рузе — второе предприятие, построенное с использованием льготной программы «Земля за 1 рубль». Ранее участник данной программы машиностроительный завод «Тонар» открыл в Орехово-Зуеве два новых цеха по выпуску отечественных осевых агрегатов для прицепов.

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#производство
#руза
#земля за 1 рубль
#экономика
#мининвест мо
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В Дубне заработало производство тестов для выявления туберкулёза
16 февраля 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Созданный в России тест для выявления заболевания туберкулёзом начали производить на предприятии компании-разработчика «Элтех» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«В год планируется выпускать 300 тысяч тестов, при этом имеется потенциальная возможность увеличить производство в два раза. В проект было инвестировано 70 млн рублей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.
В набор для теста входит вакуумная пробирка для забора крови испытуемого, где содержатся стимуляторы реакции — синтетические фрагменты белка, аналогичного туберкулёзной бактерии, а также комплект реагентов.

Если человек болен туберкулёзом, лейкоциты в его крови отреагируют на синтетический белок выбросом интерферона. И входящие в набор реагенты позволят определить, произошёл ли этот выброс и, следовательно, есть ли заражение.

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#производство
#тесты
#здравоохранение
#дубна
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#екатерина зиновьева
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В Центробанке рассказали, когда должно произойти снижение ключевой ставки
Набиуллина: Снижение ключевой ставки может произойти во второй половине года
16 февраля 2024, 15:26

Фото: kremlin.ru

Снижение ключевой ставки может произойти во второй половине года, об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«Что касается пространства для снижения ставки, оно действительно есть, но, на наш взгляд, оно (снижение) будет происходить постепенно и плавно», — сообщила председатель ЦБ.

По её словам, вероятнее всего, первое снижение должно произойти во второй половине 2024 года.

16 февраля стало известно, что Центробанк РФ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых. Стабилизация произошла впервые с июня 2023 года. Показатель вырос сперва на 1%, затем, в августе, резко возрос на 3,5%. Осенью было принято решение добавить 3%, а в декабре – ещё 1%. Тогда показатель дошёл до 16%.

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#ключевая ставка
#эльвира набиуллина
#центробанк
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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
16 февраля 2024, 13:43

Фото: iStock/IUshakovsky

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что это решение стало первой с июня прошлого года паузой.

Напомним, что главной целью Банка России является борьба с ускоряющейся инфляцией. В настоящее время ситуация начала стабилизироваться, поэтому было принято решение сохранить нынешний показатель. Вместе с тем, Центробанк планирует оценить эффект от уже ранее принятых решений.

Центробанк приступил к повышению значения ключевой ставки в июле прошлого года. Тогда её показатель вырос на 1%, затем, в августе, резко возрос на 3,5%. Осенью было принято решение добавить 3%, а в декабре – ещё 1%. Тогда показатель дошёл до 16%.

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#центробанк
#экономика
#ключевая ставка
#россия
#инфляция
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