Reuters: Индия возобновила закупки российской нефти сорта Sokol

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Индия спустя два месяца перерыва вновь стала закупать российскую нефть Sokol. Об этом сообщает агентство Reuters.
Издание подчёркивает, что государственные НПЗ Индии прекратили закупки этого бренда российской нефти в 2023 году. Это произошло после того, как правительство посоветовало прекратить оплачивать нефть китайскими юанями, в связи с напряжением отношений между Индией и КНР. В результате, свыше 10 миллионов баррелей российской нефти остались в морских хранилищах.
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Анастасия Чинкова