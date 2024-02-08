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Власти ФРГ готовятся к национализации дочерних предприятий «Роснефти»

Der Spiegel: Германия хочет забрать себе активы «Роснефти»
08 февраля 2024, 03:24
Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Представители Министерства экономики Германии пригласили представителей российской компании «Роснефть» на слушания, связанные с возможной национализацией ее активов нефтяными компаниями Германии. Об этом сообщили источники в правительственных кругах страны, передает Der Spiegel.
Согласно информации, федеральное министерство экономики предположительно организует слушания, нацеленные на обсуждение возможной национализации активов компании «Роснефть» в Германии. Данные слушания, как ожидается, связаны с истечением срока доверительного управления долей «Роснефти» в нефтеперерабатывающем заводе в Шведте, который наступит в марте.

По данным агентства Reuters, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, и возможно, действие доверительного управления будет продлено. Это управление было установлено с сентября 2022 года.


Российская группа «Роснефть» владеет 54% акций нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, расположенного в Бранденбурге. Согласно заявлению американского экономиста Ричарда Вольфа, отсутствие доступа к российским энергоресурсам лишило Германию лидерства в Евросоюзе, вынуждая немцев обращаться за топливом к США.

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В Подмосковье пройдут рейды по контролю качества мясной продукции
07 февраля 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На подмосковных рынках и ярмарках в течение месяца будут выявлять некачественную мясную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Месячник пройдёт с 5 февраля по 7 марта. В план проверки включены все продовольственные рынки, ярмарки и другие торговые объекты региона, которые реализуют на своих прилавках свежее мясо и продукты его переработки», – пояснил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
Как рассказали в министерстве, контрольные мероприятия его сотрудники проведут вместе с подведомственными учреждениями и администрациями муниципалитетов.

В Минсельхозпроде напомнили, что в Московской области разрешена продажа продукции, прошедшей ветеринарный контроль.

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#минсельхозпрод мо
#мясо
#проверки
#торговля
#подмосковье
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IKEA продлила регистрацию своего бренда в Роспатенте до 2033 года
Торговая марка IKEA зарегистрирована Роспатентом до 2033 года
07 февраля 2024, 14:28

Фото: istockphoto/blinow61

Покинувшая российский рынок шведская компания IKEA продлила права на свой товарный знак до 2033 года. В пакете документов, предоставленной руководством фирмы в Роспатент, входят фирменный логотип, полный перечень услуг и право официально продавать свои товары в России.
Соответствующую заявку штаб-квартира корпорации IKEA Systems B.V, располагающаяся в Нидерландах, подала ещё 1 августа 2023 года, а одобрение российского патентного ведомства получила 2 февраля, сообщает телеграм-канал Mash. Специалисты полагают, что такой шаг говорит о том, что компания рассчитывает в будущем вернуться на российский рынок и продолжать вести здесь бизнес. В Роспатенте отметили, что получили два варианта изображения логотипа.

Компания IKEA является крупнейшей в мире розничной сетью, торгующей товарами для обустройства дома. Она была основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов.

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#дома
#россия
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«Интер РАО» инвестирует в создание парогазовой станции в Кашире 90 млрд рублей
07 февраля 2024, 11:52

Фото: kremlin.ru

Инновационную парогазовую станцию построят на Каширской ГРЭС, компания «Интер РАО» инвестирует в проект 90 миллиардов рублей. Об этом рассказал в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным глава «Интер РАО» Борис Ковальчук, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Проект включает в себя создание двух дубль блоков ПГУ-460 на основе отечественной газовой турбины ГТЭ-170.1 производства «Силовых машин», — отмечается в сообщении.
Модернизация Каширской ГРЭС началась в сентябре 2021 года. Страт работам дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с генеральным директором «Интер РАО» Борисом Ковальчуком и гендиректором АО «Силовые машины» Александром Конюховым. Завершить модернизацию планируется к 2028 году.

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В Подольске заработает новый завод по производству шовного материала
07 февраля 2024, 09:44

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье запустят производство инновационного шовного материала. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В предприятии будут производить специализированный хирургический шовный материал, который применяется при оперативных вмешательствах для соединения тканей и остановки кровотечений.

«Объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 500 млн рублей. На первом этапе инвестор планирует создать на предприятии около 60 рабочих мест. На текущий момент на предприятии площадью более 4,3 тысяч кв. метров завершается монтаж стерильных помещений и идет подготовка к пусконаладочным работам. Запуск предприятия намечен на III квартал 2024 года», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что предприятие сможет в год производить не менее 10 млн стерильных нитей и игл, а в ближайшем будущем с расширением производства поставлять продукцию в другие страны.

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#предприятие
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#импортозамещение
#медицина
#подмосковье
#подольск
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Эквадор заявил о готовности опровергнуть любые претензии к своим бананам
Министр Эквадора Гарсия заявила о готовности снять все вопросы России по бананам
07 февраля 2024, 01:44

Фото: iStock/DC_Colombia

Правительство Эквадора подготовило и направило в Россию техническое обоснование, с целью пересмотра ограничений на импорт эквадорских бананов. Об этом заявила министр внешней торговли Сонсолес Гарсия, передает РИА Новости.
По ее словам, энергичные усилия проводятся для опровержения всех претензий и аргументов, касающихся качества бананов из Эквадора. Страна надеется на положительное решение и отмену ограничений.

В начале февраля Россельхознадзор заявил о выявлении мух-горбаток в партии эквадорских бананов, в результате чего пять экспортеров были призваны приостановить сертификацию.

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Компания Wildberries стала одним из крупнейших резидентов подмосковных ОЭЗ
06 февраля 2024, 22:04

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Реализуемый в особой экономической зоне «Дубна» проект компании Wildberries стал одним из крупнейших проектов среди всех резидентов, привлечённых в подмосковные ОЭЗ в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Учитывался объём заявленных инвестиций.
«Wildberries планирует инвестировать в строительство центра обработки данных на территории ОЭЗ «Дубна» 6,5 млрд рублей. Это будет сложный высокотехнологичный инфраструктурный объект», – рассказали в министерстве.
Там добавили, что всего в 2023 году в подмосковные ОЭЗ удалось привлечь 17 компаний, в том числе 12 – на площадку ОЭЗ «Дубна».

Статус резидента ОЭЗ позволяет инвестору получить широкий перечень преференций, в том числе налоговые и таможенные льготы.

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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#оэз «дубна»
#московская область
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На новых импортозамещающих предприятиях Подмосковья создадут около 8,5 тыс. рабочих мест
06 февраля 2024, 18:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Более 80 проектов в сфере импортозамещений планируется реализовать в Московской области в 2024 году, благодаря им в регионе появится дополнительно около восьми с половиной тысяч новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«В этом году в Подмосковье планируется реализовать 84 проекта импортозамещения, более 30 из которых — строительство новых производств, остальные предполагают модернизацию. На предприятиях будет создано около 8,5 тысяч рабочих мест», — пояснила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Общая сумма инвестиций в эти проекты составляет 86 миллиардов рублей.

В прошлом году на территории Московской области запустили 56 проектов импортозамещения, а в 2022 году — 21 проект.

В министерстве напомнили, что в Подмосковье действует ряд льгот для импортозамещающих производств. Их полный список и условия получения размещены на официальной инвестиционном портале региона.

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#импортозамещение
#производство
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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Финансист Бабин предрёк курс доллара выше 90 рублей в ближайшие две недели
06 февраля 2024, 18:55

Фото: istockphoto.com/dimarik

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что в ближайшие две недели курс доллара будет составлять 90,5-91,5 рубля.
«Продажи иностранной валюты ЦБ в новом месячном периоде сократятся на сумму, которую Минфин должен за это же время вложить в иностранную валюту и золото в рамках исполнения бюджетного правила. В относительном выражении примерно вдвое сократятся продажи в новом периоде. На краткосрочном горизонте это может оказать некоторое давление на рубль», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

Ранее аналитик Сергей Раманинов предположил, что на следующей неделе курс евро будет в диапазоне 95,8-98 рублей. По его словам, на курс рубля оказывают влияние ожидания по продлению мер обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и цены на нефть.

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Аналитик Фетисов усомнился в изменении ключевой ставки ЦБ
06 февраля 2024, 18:44

Фото: istockphoto.com/hank5

Начальник аналитического отдела банка Александр Фетисов выразил уверенность в том, что Центробанк не изменит ключевую ставку в этом месяце.
«При существенном ослаблении национальной валюты и росте инфляционного давления Банку России будет весьма трудно перейти к снижению ставки», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

По его мнению, в ходе заседания ЦБ в середине февраля участники рынка больше внимания уделят новым среднесрочным прогнозам.

Ранее стало известно, что Банк России с 1 февраля 2024 года изменит формат своих пресс-релизов. В частности, регулятор будет раскрывать больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке.

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