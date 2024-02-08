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Представители Министерства экономики Германии пригласили представителей российской компании «Роснефть» на слушания, связанные с возможной национализацией ее активов нефтяными компаниями Германии. Об этом сообщили источники в правительственных кругах страны, передает Der Spiegel.
Согласно информации, федеральное министерство экономики предположительно организует слушания, нацеленные на обсуждение возможной национализации активов компании «Роснефть» в Германии. Данные слушания, как ожидается, связаны с истечением срока доверительного управления долей «Роснефти» в нефтеперерабатывающем заводе в Шведте, который наступит в марте.
По данным агентства Reuters, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, и возможно, действие доверительного управления будет продлено. Это управление было установлено с сентября 2022 года.
Российская группа «Роснефть» владеет 54% акций нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, расположенного в Бранденбурге. Согласно заявлению американского экономиста Ричарда Вольфа, отсутствие доступа к российским энергоресурсам лишило Германию лидерства в Евросоюзе, вынуждая немцев обращаться за топливом к США.
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По данным агентства Reuters, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, и возможно, действие доверительного управления будет продлено. Это управление было установлено с сентября 2022 года.
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Артем Кузьмин