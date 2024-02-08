Власти ФРГ готовятся к национализации дочерних предприятий «Роснефти»

Реализуемый в особой экономической зоне «Дубна» проект компании Wildberries стал одним из крупнейших проектов среди всех резидентов, привлечённых в подмосковные ОЭЗ в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Учитывался объём заявленных инвестиций.