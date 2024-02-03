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Один из крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора заявил об уходе из России

Турецкий Ronesans Holding заявил об уходе из России
03 февраля 2024, 06:28
Фото: iStock/masterSergeant

Фото: iStock/masterSergeant

Строительная компания Ronesans Holding из Турции объявила о своем уходе из России, где она ранее входила в число крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы компании.
В сообщении отмечается, что Ronesans завершила свою деятельность в строительной отрасли в России в мае 2022 года и в сфере недвижимости в июне 2023 года, перераспределяя инвестиции и внимание на различные регионы по всему миру. Теперь фокус группы сосредоточен на Турции, Нидерландах, Германии, а также странах СНГ, с акцентом на Казахстан и Туркменистан.

Согласно данным агентства, российские юридические лица, такие как АО «Ренейссанс Констракшн» в Москве и Санкт-Петербурге, изменили свои названия на АО «Ренконс», а «Ренейссанс Хэви Индастрис» стала «Ренконс Хэви Индастрис».


В российском портфеле подрядчика фигурируют как промышленные объекты, так и крупные проекты в сфере недвижимости, такие как общественно-деловой комплекс «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, а также высотные здания «Федерация», Neva Towers, iCity в Москве.

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Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
03 февраля 2024, 06:38

Фото: istock / NiseriN

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу, 3 февраля.
По его словам, инцидент произошел в Новооскольском городском округе, и благодаря действию системы ПВО был сбит БПЛА типа самолета. В сообщении в Telegram-канале подчеркнуто, что в результате происшествия никто не пострадал.

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Аналитик оценил глубину грядущего провала рубля в конце зимы
Аналитик Антонов: в феврале рубль может ослабиться до 95 за доллар
03 февраля 2024, 05:59

Фото: istockphoto.com/peshkov

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предостерегает, что после укрепления рубля в январе, в последний месяц зимы мы можем столкнуться с его ослаблением до отметки 95 рублей за доллар. В беседе с агентством «Прайм» он подчеркнул, что Центральный банк обладает мерами для стабилизации курса, и как только курс доллара превысит 95 рублей, будут приняты более строгие меры.
Антонов напомнил о том, что в начале января курс доллара укрепился выше 90 рублей из-за завершения налогового периода, падения цен на нефть и укрепления доллара после заседания Федрезерва. Он также отметил положительное воздействие на рубль от сохранения обязательной продажи валютной выручки экспортерами, вмешательства ЦБ и ожидания февральского заседания Банка России.

Антонов высказал прогноз, считая, что в феврале может произойти ослабление рубля до отметки 95 рублей за доллар в случае совпадения нескольких факторов, таких как снижение цен на нефть, окончание продажи валюты из ФНБ, увеличение госрасходов и бюджетного дефицита. Он при этом отметил, что более значительное укрепление рубля маловероятно, поскольку власти будут поддерживать национальную валюту в преддверии выборов.

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Посол России призвал Канаду к ответственности за укрывательство нацистов
03 февраля 2024, 05:41

Фото: istockphoto/Askolds

Посол России в Канаде Олег Степанов высказал мнение, что канадские власти должны признать свою ответственность за долгое время утаивания нацистских преступников от правосудия. Это заявление было сделано после публикации доклада историка Алти Родала в Библиотеке и архиве Канады, касающегося иммиграции нацистов в Канаду в 1980-х годах.
Степанов также призвал канадские власти принести официальные извинения за свои действия.

Скандал вокруг почитания нацистского палача Гунько в канадском парламенте стал поводом для публикации данного доклада, вызвав возмущение в обществе. Однако, по мнению дипломата, это только первый шаг. Степанов подчеркнул, что необходимо полное признание ответственности властей Канады за многолетнее покрывательство нацистских преступников и предложил принесение официальных извинений как на международном уровне, так и перед русской общиной Канады.

Посол также выразил мнение, что канадские власти должны снести памятники членам дивизии СС «Галиция» и провести расследование фактов оправдания нацизма структурами, такими как Канадский украинский конгресс. Он также подчеркнул, что официальный ответ на запрос России об экстрадиции Гунько и действия канадской юстиции в этом вопросе будут показателем реального отношения страны к выявленным проблемам.

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Россиян предупредили об опасной функции в WhatsApp
Эксперт Закарян: новая функция в WhatsApp помогает мошенникам собирать данные
03 февраля 2024, 05:23

Фото: iStock/Pinkypills

Введенная в эксплуатацию в 2023 году возможность WhatsApp демонстрировать экран во время видеозвонка может стать причиной для злоумышленников собирать личные данные граждан, предупредил IT-эксперт Ваге Закарян в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, показывать экран незнакомому человеку во время видеозвонка сравнимо с приглашением его в свой дом. Закарян подчеркнул, что в телефоне каждого хранится значительное количество важной информации, включая финансовые и семейные данные.

«Получив доступ к экрану, мошенник может извлечь множество сведений о пользователе: узнать, какие банковские приложения он использует, в каких магазинах делает покупки», — предупредил эксперт.
Закарян также отметил, что мошенники могут применять методы социальной инженерии или взламывать аккаунты пользователей. Он рекомендовал поддерживать бдительность в общении с незнакомцами или подозрительными личностями, ограничивать предоставление информации третьим лицам, и избегать передачи через мессенджеры и социальные сети паспортных данных, а также банковских карт и счетов.

Ранее сообщалось о том, что WhatsApp работает над поддержкой чатов с пользователями других мессенджеров. Это нововведение было обнаружено в конце января в бета-версии приложения для iOS, и отмечалось, что пользователи будут иметь возможность включать или отключать данную функцию.

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Мать бросила несовершеннолетнего сына в доме без воды ради любовника
В США женщина бросила 15-летнего сына в доме без отопления и уехала к любовнику
03 февраля 2024, 04:55

Фото: istock / Irina_Geo

Жительница города Манхейм (штат Пенсильвания, США) 45-летняя Тиффани Шанель Богрофф, оставила своего 15-летнего сына в доме, где были отключены вода, отопление и газ, и ушла жить к своему любовнику, сообщает издание People.
Арест Богрофф произошел в январе после того, как полиция узнала, что ее сын проживает в заброшенном доме с выключенными коммуникациями. Информацию об этом в правоохранительные органы передали соседи.

Сама Богрофф не появлялась в городе с 13 декабря 2023 года. Коммунальные услуги были отключены в доме за неуплату в ноябре. В результате расследования стало известно, что женщина уехала к своему возлюбленному в штате Нью-Джерси. Подросток рассказал, что его мать лишь изредка появлялась в декабре, не предупреждая, когда она вернется снова.

В ходе обыска в доме были обнаружены кучи мусора и испорченной еды. Тем не менее, сын был обеспечен некоторыми продуктами, так как ему время от времени поступали денежные переводы от матери. Некий родственник периодически возил подростка в магазин и предоставлял возможность принять душ и постирать вещи у себя дома.

Богрофф была задержана в Нью-Джерси и находится в ожидании экстрадиции в Пенсильванию. На данный момент официальные обвинения ей не предъявлены.

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Sony запретила активацию игр в Steam для России и Белоруссии
03 февраля 2024, 03:52

Фото: istockphoto/Kerkez

Sony ввела ограничения на активацию видеоигр в магазине Steam на территории России и Белоруссии, сообщило российское издание и дистрибьюторское предприятие «Бука». Информация об этом появилась в сообщении о предзаказе игры Horizon Forbidden West в социальной сети «ВКонтакте».
«Иными словами, игра не сможет быть активирована на аккаунтах Steam, зарегистрированных в России и Белоруссии. На территории других стран СНГ активация проходит успешно», — уточнили представители «Бука».Подобные проблемы не затрагивают другие страны Содружества.
Интернет-магазин компьютерных игр Steampay также предупредил о сложностях с активацией игр.

«Сегодня нам поступила информация от издательства Sony, что активация их игр теперь недоступна для Steam-аккаунтов, привязанных к регионам России и Белоруссии», — заявили в магазине.
В марте 2022 года Sony прекратила продажи своих консолей PlayStation, а также программного и аппаратного обеспечения в России, вскоре после начала спецоперации на Украине. Эксперты высказывали мнение, что для компании решение об уходе с российского рынка было трудным с финансовой точки зрения, учитывая её крупное присутствие среди производителей консолей в России.

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Актера Милоша Биковича выгнали из сериала «Белый лотос»
Сербского актера Биковича убрали из сериала «Белый лотос» после жалобы Украины
03 февраля 2024, 03:15

Фото: iStock/nicoletaionescu

Актер Милош Бикович объявил, что не примет участие в третьем сезоне известного американского сериала «Белый лотос». Это произошло после того, как его исключения из актерского состава потребовал МИД Украины.
По информации источников издания Deadline, компания HBO, владеющая сериалом, решила разорвать контракт с Милошем Биковичем, который должен был сыграть в третьем сезоне сериала.

Бикович должен был исполнить роль русского йога и ментора, живущего в Таиланде. Сценаристы теперь вынуждены переработать сюжет, и съемки, запланированные на островах Самуи, Пхукете и в Бангкоке.

Решение компании было принято после требований МИД Украины, который высказал критику в адрес HBO из-за выбора актера. Милоша Биковича осудили за посещение Крыма и съемках в российских фильмах. Кроме того, украинские дипломаты отметили наличие у него паспорта России и различных государственных наград.

В своем заявлении актер подчеркнул, что стал объектом целенаправленной информационной кампании и выразил надежду на прекращение подобных ситуаций в мире.

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#съёмки
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Бой Фьюри с Усиком перенесли
Бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком перенесли
03 февраля 2024, 02:58

Фото: istockphoto/S_Bachstroem

Поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри будет перенесен из-за травмы, полученной Фьюри во время спарринга.
Промоутерская компания Queensberry объявила об этом в социальных сетях. Британский боксер получил рассечение брови, и ему требуется наложение швов. Пока что не объявлена новая дата проведения поединка.

Изначально бой был запланирован на 17 февраля и должен был проходить в Эр-Рияде. Это уже третий перенос боя между Усиком и Фьюри.

Александр Усик, имеющий в своем активе 21 победу в 21 поединке, удерживает чемпионские пояса WBO, IBF, IBO и WBA Super в супертяжелом весе. Тайсон Фьюри, с 33 победами, одной ничьей и отсутствием поражений, владеет чемпионским поясом WBC в тяжелом весе.

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Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке
Белый дом: США выпустили 125 снарядов за полчаса и считают свои удары успешными
03 февраля 2024, 02:43

Фото: iStock/lucky-photographer

США, в ходе первого удара по объектам в Ираке и Сирии, выпустили более 125 высокоточных управляемых снарядов за 30 минут, заявил журналистам в ходе традиционного брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
По его словам, удары были признаны успешными, но официальной информации о числе потерь со стороны противника пока нет.

Атака была направлена против позиций сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Ранее центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о поражении более 85 целей, принадлежащих КСИР, в ответ на атаку на свою военную базу в Иордании.

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