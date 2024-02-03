Один из крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора заявил об уходе из России

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Строительная компания Ronesans Holding из Турции объявила о своем уходе из России, где она ранее входила в число крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы компании.
В сообщении отмечается, что Ronesans завершила свою деятельность в строительной отрасли в России в мае 2022 года и в сфере недвижимости в июне 2023 года, перераспределяя инвестиции и внимание на различные регионы по всему миру. Теперь фокус группы сосредоточен на Турции, Нидерландах, Германии, а также странах СНГ, с акцентом на Казахстан и Туркменистан.
Согласно данным агентства, российские юридические лица, такие как АО «Ренейссанс Констракшн» в Москве и Санкт-Петербурге, изменили свои названия на АО «Ренконс», а «Ренейссанс Хэви Индастрис» стала «Ренконс Хэви Индастрис».
В российском портфеле подрядчика фигурируют как промышленные объекты, так и крупные проекты в сфере недвижимости, такие как общественно-деловой комплекс «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, а также высотные здания «Федерация», Neva Towers, iCity в Москве.
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Согласно данным агентства, российские юридические лица, такие как АО «Ренейссанс Констракшн» в Москве и Санкт-Петербурге, изменили свои названия на АО «Ренконс», а «Ренейссанс Хэви Индастрис» стала «Ренконс Хэви Индастрис».
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Артем Кузьмин