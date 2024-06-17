«Хрупкое равновесие»: когда Украине ждать дефолта и почему

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Дефолт на Украине может случиться через полтора месяца, что усложнит положение республики. Об этом пишут журналисты Reuters. В материале сказано, что Киев не достиг соглашения с держателями облигаций, чтобы реструктуризировать международный долг на сумму, приблизительно в 20 миллиардов долларов при официальных переговорах.
Соглашение, позволяющее украинской стороне приостановить платежи после начала боевых действий, перестанет действовать как раз через полтора месяца.
Глава украинского Минфина Сергей Марченко отмечал, что переговоры продолжатся. Министр ждет, что кабмин придет к соглашению в начале августа. Экономика Украины оценивается Марченко как «хрупкое равновесие».
При этом, если соглашение не будет достигнуто, Украину может ждать обвал экономики. Уточняется, что предложения украинского кабмина и держателей облигаций далеки друг от друга. У Киева впереди тяжкая борьба, чтобы в ближайшие несколько недель реструктуризировать долг.
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Глава украинского Минфина Сергей Марченко отмечал, что переговоры продолжатся. Министр ждет, что кабмин придет к соглашению в начале августа. Экономика Украины оценивается Марченко как «хрупкое равновесие».
При этом, если соглашение не будет достигнуто, Украину может ждать обвал экономики. Уточняется, что предложения украинского кабмина и держателей облигаций далеки друг от друга. У Киева впереди тяжкая борьба, чтобы в ближайшие несколько недель реструктуризировать долг.
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Никита Кротов