Экономист Зубец предрёк дефолт на Украине

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Вероятность дефолта на Украине достаточно велика, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.
Он напомнил, что сразу после начала СВО в 2022 году частные западные инвесторы по крайне низким ценам выкупили государственные украинские облигации. Сейчас пришло время правительству страны выплачивать проценты по этим бумагам, а это очень большие суммы.
Также Зубец подчеркнул, что западные страны, вероятно, были бы не против возвращения тех денег, которые они тратят на поддержку Украины. Вернуть средства как раз можно с выплатой процентов по облигациям. Однако Киев не собирается этого делать.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что частные держатели украинских облигаций хотят добиться от Киева возобновления выплат процентов по госдолгу в 2025 году. Ежегодная сумму выплат составит до 50 миллионов долларов.
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Также Зубец подчеркнул, что западные страны, вероятно, были бы не против возвращения тех денег, которые они тратят на поддержку Украины. Вернуть средства как раз можно с выплатой процентов по облигациям. Однако Киев не собирается этого делать.
«[На Украине считают], зачем платить, если можно не платить? Может на инвесторов можно надавить и с ними договориться. Во-вторых, денег в любом случае не хватает для функционирования украинской экономики. То есть придется от чего-то отрезать, но избыточных денег у них нет», — сказал Зубец в беседе с «Известиями».Таким образом экономист указал на серьёзные финансовые проблемы, с которыми сталкивается Украина.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что частные держатели украинских облигаций хотят добиться от Киева возобновления выплат процентов по госдолгу в 2025 году. Ежегодная сумму выплат составит до 50 миллионов долларов.
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Анастасия Чинкова