На Украине могут объявить дефолт

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Власти Украины могут объявить в стране дефолт в августе нынешнего года, после того, как закончатся кредитные каникулы. Это произойдёт в случае, если не удастся договориться с иностранными держателями облигаций по выплате процентов и прощению части внешнего долга страны.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Стало известно, что группа иностранных инвестиционных компаний, в числе которых американские держатели облигаций Киева BlackRock и Pimco, намерена заставить Украину платить проценты по долгу уже в следующем году.
Зарубежные кредиторы Украины после начала спецоперации в 2022 году заявляли, что Киев может повременить с выплатами. Однако теперь, как пишет издание, они теряют терпение. Кредиторы хотят, чтобы Украина возобновила выплаты по процентам в обмен на списание значительной части долга страны.
Если сделку с кредиторами заключить не удастся, в августе украинские власти могут объявить дефолт. Обозреватели издания отмечают, что это испортит репутацию Украины среди инвесторов и усложнит её способность получать крупные займы.
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Зарубежные кредиторы Украины после начала спецоперации в 2022 году заявляли, что Киев может повременить с выплатами. Однако теперь, как пишет издание, они теряют терпение. Кредиторы хотят, чтобы Украина возобновила выплаты по процентам в обмен на списание значительной части долга страны.
Если сделку с кредиторами заключить не удастся, в августе украинские власти могут объявить дефолт. Обозреватели издания отмечают, что это испортит репутацию Украины среди инвесторов и усложнит её способность получать крупные займы.
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Александр Бойцов