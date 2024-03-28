Reuters: В банках Китая, ОАЭ и Турции усложнили оплату за российскую нефть

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Несколько банков Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций, что повлекло за собой задержки или отказы в денежных переводах в Россию за поставки нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, имеющих отношение к торговле российскими товарами. А эмиратский Mashreq bank, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские ICBC и Bank of China обрабатывают платежи в течение «недель или месяцев», утверждают источники
Отмечается, что сложности возникают даже с долларовыми транзакциями.
Опасаясь вторичных санкций США, банки требуют от клиентов дать письменные гарантии того, что никто из американского списка SDN (куда входят десятки тысяч компаний, организаций и частных лиц со всего мира, которых назвали «представляющими угрозу национальной безопасности, внешней и экономической политике» Вашингтона) не вовлечено в сделку или не является бенефициаром платежа.
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Отмечается, что сложности возникают даже с долларовыми транзакциями.
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Ювелина Бернст