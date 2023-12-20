США и союзники обновили механизм соблюдения потолка цен на нефть из России

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США и их союзники обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщил минфин США.
Отмечается, что в скором времени от поставщиков услуг из государств коалиции будут требовать получение подтверждения от контрагентов всякий раз, когда происходит загрузка или отгрузка нефти из России. Также участникам цепочки поставок, которые имеют доступ к детализированным дополнительным затратам, необходимо будет делиться их деталями при соответствующем запросе.
Уточняется, что Вашингтон и его союзники удовлетворены результатами введенных ограничений.
Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что нефтегазовая отрасль России в текущем году выдержала санкционное давление. Шульгинов подчеркнул, что нефтегазовая отрасль также смогла обеспечить потребителей энергоресурсами.
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Уточняется, что Вашингтон и его союзники удовлетворены результатами введенных ограничений.
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Екатерина Коршунова