Резкое падение цен на газ в Европе до минимума случилось на биржевых торгах

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Цена на газ в Европе достигла минимального уровня с 31 декабря 2024 года, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, опубликованные 6 января на площадке Investing.com.
Стоимость февральских фьючерсов на нидерландском хабе TTF упала до 517,5 доллара за тысячу кубометров, что составляет 48,31 евро за мегаватт-час. Общее снижение цены за день составило около двух процентов.
Снижение цен на газ на европейском рынке происходит на фоне напряженной энергетической ситуации, связанной с прекращением транзита российского газа через Украину.
2 января депутат Верховной Рады Артем Дмитрук утверждал в своем Telegram-канале, что прекращение транзита газа РФ нанесло значительный финансовый и репутационный ущерб Украине. Парламентарий отметил, что власти страны попытаются компенсировать потери за счет внутренних потребителей, однако полностью решить проблему не удастся.
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Снижение цен на газ на европейском рынке происходит на фоне напряженной энергетической ситуации, связанной с прекращением транзита российского газа через Украину.
2 января депутат Верховной Рады Артем Дмитрук утверждал в своем Telegram-канале, что прекращение транзита газа РФ нанесло значительный финансовый и репутационный ущерб Украине. Парламентарий отметил, что власти страны попытаются компенсировать потери за счет внутренних потребителей, однако полностью решить проблему не удастся.
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Мария Моисеева