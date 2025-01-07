Резкое падение цен на газ в Европе до минимума случилось на биржевых торгах

Рост зарплат в России может замедлиться в 2025 году, считает глава отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая в беседе с журналистами Татар-Информ». Она отметила, что таким образом компании могут оптимизировать издержки на фоне высоких процентных ставок по кредитам, замедления спроса в экономике, а также повышения налога на прибыль.