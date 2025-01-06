Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати

В Ирландии пожилая женщина в возрасте 90 лет с болезнью Альцгеймера стала жертвой попытки изнасилования прямо в своей больничной постели. Как сообщает Irish Independent, виновником является мужчина среднего возраста, который на момент инцидента также находился в госпитале в качестве пациента.