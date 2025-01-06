Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати

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В Ирландии пожилая женщина в возрасте 90 лет с болезнью Альцгеймера стала жертвой попытки изнасилования прямо в своей больничной постели. Как сообщает Irish Independent, виновником является мужчина среднего возраста, который на момент инцидента также находился в госпитале в качестве пациента.
Нападение произошло 18 декабря 2024 года около часу ночи. По данным полиции, мужчина залез в кровать к пожилой женщине с намерениями сексуального характера. Пациентка была не в состоянии его остановить. К счастью, преступника заметил другой мужчина и, осознав происходящее, выкинул его из постели больной женщины.
На следующий день сотрудники больницы удалили виновника из учреждения. Полиция задержала его и допрашивала в течение нескольких часов, но позже отпустила без предъявления обвинений. Дело в том, что жертва не в способна подать на него заявление и дать точные показания о случившемся из-за своего состояния.
Подозреваемый утверждает, что спутал больную с женщиной, которую знал ранее.
Представители больницы подчеркнули, что безопасность пациентов, посетителей и сотрудников имеет для них высший приоритет. Название больницы на данный момент не разглашается, чтобы не усиливать стресс для вовлеченных в дело.
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На следующий день сотрудники больницы удалили виновника из учреждения. Полиция задержала его и допрашивала в течение нескольких часов, но позже отпустила без предъявления обвинений. Дело в том, что жертва не в способна подать на него заявление и дать точные показания о случившемся из-за своего состояния.
Подозреваемый утверждает, что спутал больную с женщиной, которую знал ранее.
«Это была простая ошибка», — оправдывался он.Расследование продолжается, но отсутствие официального заявления от пострадавшей, страдающей деменцией, усложняет дело. Источники Irish Independent в полиции называют ситуацию «сложной».
Представители больницы подчеркнули, что безопасность пациентов, посетителей и сотрудников имеет для них высший приоритет. Название больницы на данный момент не разглашается, чтобы не усиливать стресс для вовлеченных в дело.
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Мария Моисеева