Киев сорвал переговоры по газу в Брюсселе

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Еврокомиссия (ЕК) отменила встречу по вопросу транзита российского газа через Украину из-за отсутствия украинской делегации. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию правительства Словакии, переговоры в Брюсселе, запланированные для обсуждения прекращения поставок газа в Словакию, не состоялись.
Министр экономики Словакии Денис Саков отметил, что Киев не участвовал в диалоге, что стало главной причиной отмены. Еврокомиссия уже ищет новую дату для переговоров, чтобы урегулировать последствия прекращения транзита.
Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит газа из России в Европу, отказавшись продлить соглашение с «Газпромом». Это привело к сокращению газовых запасов в Европе до 70%, что является минимальным показателем за последние семь лет. Морозы только усилили спрос на энергию, увеличивая вероятность роста цен на газ.
В ответ на действия Украины премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может пересмотреть объемы помощи украинским беженцам, назвав ситуацию «саботажем государственных финансов Словакии».
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Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит газа из России в Европу, отказавшись продлить соглашение с «Газпромом». Это привело к сокращению газовых запасов в Европе до 70%, что является минимальным показателем за последние семь лет. Морозы только усилили спрос на энергию, увеличивая вероятность роста цен на газ.
В ответ на действия Украины премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может пересмотреть объемы помощи украинским беженцам, назвав ситуацию «саботажем государственных финансов Словакии».
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Мария Моисеева