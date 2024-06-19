Резкое укрепление рубля объяснили

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Недавнее значительное укрепление рубля по отношению к юаню, начавшееся после введения американских санкций против Московской биржи и прекращения торгов долларами, объясняется несколькими факторами.
Об этом сообщил инвестиционный банкир и профессор ВШЭ Евгений Коган в своем Telegram-канале.
Первой причиной Коган назвал опасения участников рынка, что торги юанем на Мосбирже также могут прекратиться. Хотя официальных подтверждений этому нет, некоторые участники рынка начали готовиться к возможным последствиям.
Второй причиной стало ожидаемое усложнение оплаты импорта. Новые ограничения затронули не только российские институты, но и десятки китайских компаний, включая финансовые, которые имели связи с Россией. Это заставило китайских партнеров перестраховываться и разрывать отношения с российскими импортерами.
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Первой причиной Коган назвал опасения участников рынка, что торги юанем на Мосбирже также могут прекратиться. Хотя официальных подтверждений этому нет, некоторые участники рынка начали готовиться к возможным последствиям.
Второй причиной стало ожидаемое усложнение оплаты импорта. Новые ограничения затронули не только российские институты, но и десятки китайских компаний, включая финансовые, которые имели связи с Россией. Это заставило китайских партнеров перестраховываться и разрывать отношения с российскими импортерами.
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Артем Кузьмин