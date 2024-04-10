Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля

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По данным Московской биржи, курс евро на торгах сначала поднялся выше отметки в 101 рубль, но затем немного снизился.
На момент 9:51 по московскому времени, курс евро по расчетам на следующий день увеличился на 16 копеек и составил 100,98 рубля.
Несколько минут назад евро достигло своего максимума с 21 марта, поднявшись до 101,01 рубля.
В то же время курс юаня возрос на три копейки, достигнув отметки в 12,85 рубля.
Курс доллара также увеличился на две копейки и составил 93,02 рубля.
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Несколько минут назад евро достигло своего максимума с 21 марта, поднявшись до 101,01 рубля.
В то же время курс юаня возрос на три копейки, достигнув отметки в 12,85 рубля.
Курс доллара также увеличился на две копейки и составил 93,02 рубля.
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Артем Кузьмин