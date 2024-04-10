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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля впервые с 21 марта
10 апреля 2024, 10:41
Фото: istockphoto.com/LarisaL

Фото: istockphoto.com/LarisaL

По данным Московской биржи, курс евро на торгах сначала поднялся выше отметки в 101 рубль, но затем немного снизился.
На момент 9:51 по московскому времени, курс евро по расчетам на следующий день увеличился на 16 копеек и составил 100,98 рубля.

Несколько минут назад евро достигло своего максимума с 21 марта, поднявшись до 101,01 рубля.



В то же время курс юаня возрос на три копейки, достигнув отметки в 12,85 рубля.

Курс доллара также увеличился на две копейки и составил 93,02 рубля.

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#евро
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Раскрыто нежелание Microsoft прекращать деятельность в России
ТАСС: Microsoft не желает формально прекращать деятельность в России
10 апреля 2024, 02:32

Фото: iStock/jewhyte

Американская компания Microsoft не намерена ликвидировать свои юридические лица в России, о чем свидетельствует ее финансовый отчет за 2023 год, передает информационное агентство ТАСС.
Об этом говорится в документах трех из четырех местных юридических лиц Microsoft. Эксперты отмечают, что аналогичное решение было принято по итогам 2022 года после приостановки продаж новых продуктов. Microsoft также решила заблокировать свои существующие – облачные – решения в Российской Федерации.

Журналисты отметили, что Microsoft не планирует ликвидировать как минимум свои основные юридические лица «Майкрософт рус», «Майкрософт девелопмент центр рус» и «Майкрософт пеймент рус». Из этого они сделали вывод, что Microsoft не намерена официально прекращать свою деятельность в России.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обвинил американскую компанию Microsoft в поддержке Киева и действиях в ущерб Российской Федерации. Замминистра отметил, что компания «порочит свое имя не только антироссийской риторикой, но и конкретными действиями, которые вредят нашей стране».

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Промышленное производство в Подмосковье в начале года выросло на 18%
09 апреля 2024, 22:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Общий рост промышленного производства в Подмосковье за первые два месяца 2024 года составил почти 18%, а обрабатывающий сектор вырос более чем на 20%. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Рост в 50% и более, по её словам, показали четыре производственных сектора региона.
«Продолжаем фиксировать активное развитие высокотехнологичного производства. В январе – феврале производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 76%. Абсолютным лидером за отчётный период стал сектор производства кожи и изделий из кожи, где рост составил без малого 88%. Почти на 52% выросло производство резиновых и пластмассовых изделий. На 50% увеличилось производство машин и оборудования, не включённых в другие группы», – пояснила Зиновьева.
Она добавила, что в регионе активно развивается импортозамещающая промышленность. Это обеспечивает стремительный рост именно обрабатывающего сектора промпроизводства.

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#московская область
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В Подмосковье назвали пять обладателей грантов в сфере науки и инноваций
09 апреля 2024, 22:12

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятия из Жуковского, Дубны, Красногорска, Химок и Лосино-Петровского получили пять грантов правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Сумму грантов составила 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Грант создавался для помощи подмосковным компаниям, чтобы они могли воплотить идеи талантливых учёных и разработчиков. Размер одного гранта под реализацию проектов компаний составляет 10 млн рублей.
«Такие гранты вручают с 2014 года. За это время их обладателями стали более сотни проектов. Общая сумма грантов составила 585 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В число получателей гранта вошла компания «Икс Ред Групп» из ОЭЗ «Дубна». Её специалисты создали комплексную VR-систему обучения управлению беспилотными аппаратами RuSky.

«Щёлковский биокомбинат» из Лосино-Петровского получил грант за разработку технологий изготовления новых иммуноэкспрессных наборов для выявления специфических антител к возбудителям заболеваний сельскохозяйственных животных.

Грантом за разработку программно-аппаратного комплекса «Цифровой конвейер KOROLЁV», позволяющим управлять выпуском на промышленном предприятии, награждена компания ООО «ИНДУСТРИЯ ДАННЫХ» из Красногорска.

«Научно-производственно-коммерческая фирма «МаВР» из Жуковского отмечена грантом за разработку оксидно-керамического покрытия для защиты чугунных и стальных поверхностей от воздействия химически агрессивных сред.

«КардиоСистемФарма», работающая в Химках, удостоена гранта за создание инновационных кардиоплегических магистралей для кардиохирургических операций.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#гранты
#наука
#инновации
#техника
#подмосковье
#московская область
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Щёлковский завод кухонной мебели увеличил производительность за счёт нацпроекта
09 апреля 2024, 18:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Мебельная компания «МСК-1» из Щёлкова благодаря нацпроекту «Производительность труда» увеличила выработку на пилотном потоке на 12%. Сделать это позволило внедрение бережливого производства, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона со ссылкой на промежуточные итоги реализации нацпроекта.
«В качестве пилотного потока выбрали процесс оптимизации производства кухонной мебели. Реализация принципов нацпроекта позволила снизить время протекания процесса производства на 32%, запасы в потоке – на 35%, а выработку увеличить на 12%. Достичь таких результатов удалось с минимальными вложениями», – пояснили в министерстве.
В планах дальнейшего развития предприятия – повысить производительность труда на 5% по отношению к предыдущему году и открыть новые проекты по оптимизации.

Компания «МСК-1» осуществляет полный цикл производства любого компонента мебели. Собственное конструкторское бюро позволяет внедрять новые дизайнерские решения и разработки.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал Производительность.рф или по ссылке.

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#нацпроекты
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#производство
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Центробанк рекомендовал реструктурировать долги пострадавших от наводнений
09 апреля 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Центральный Банк России выпустил рекомендацию для кредиторов и страховщиков. Регулятор призвал финансовые организации реструктурировать долги по своим программам, вплоть до прощения долга в особых ситуациях. Об этом говорится в сообщении банка.
В Банке России также порекомендовали принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке. Отмечается, что данные заявления следует рассматривать на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, полный комплект требоваться не будет.

По информации регулятора, право на льготу имеют клиенты с займами до 1,6 миллиона рублей касательно автокредитов, 150 тысяч рублей — кредитных карт, и 450 тысяч рублей — по другим видам кредитов.

ЦБ также предложил страховщикам предоставлять отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку.

Напомним, вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. Как рассказали местные жители, течь в ней была уже несколько дней. Несколько тысяч зданий и участков оказались затоплены.

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В Подмосковье будут выпускать особо прочное уличное спортивное оборудование
09 апреля 2024, 18:35

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В индустриальном парке «Есипово» в подмосковном Солнечногорске будут производить комплексы для воркаута особой прочности. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Новую линейку запустила компания «КЕНГУРУ ПРО». Технология производства с использованием анодированного алюминия значительно повышает антикоррозийные свойства спортивного оборудования. Это собственная разработка инженеров компании.
«Компания инвестировала строительство и запуск предприятия в Солнечногорском округе более 200 млн рублей. Компенсировать часть средств помогла субсидии на приобретение и лизинг оборудования в рамках региональной программы «Модернизация». Предприятие уже производит продукцию, в том числе с использованием инновационных разработок», –сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, выйти на полную мощность инвестор планирует в мае.
«Наши комплексы прошли испытания по сверхнагрузкам и по климатическим особенностям разных стран. Уверены, что они не будут ржаветь, даже если установить их на берегу моря, а краска не облезет, даже если на площадке будут заниматься круглосуточно. На нашу продукцию мы предоставляем гарантию до 50 лет», – отметил гендиректор «КЕНГУРУ ПРО» Дмитрий Зайченко.
Компания производит на предприятии площадью 2,5 тыс. кв. м. в индустриальном парке «Есипово» уличное оборудование всех типов. Это площадки для воркаута, паркура, панна-футбола, баскетбольные и боксёрские стойки, теннисные столы, оборудование для детей.

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#подмосковные стройки
#московская область
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Финансист Бабин спрогнозировал курс доллара до конца недели
Финансист Бабин заявил о курсе доллара до 93,5 рублей до конца недели
09 апреля 2024, 18:33

Фото: iStock/Pineapple Studio

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин спрогнозировал до конца этой недели курс доллара до 93,5 рублей.
При этом евро, по его словам, будет в диапазоне 100,5-101,5 рубля, юань — 12,77-12,9 рубля.

«Нисходящая динамика курса рубля по-прежнему достаточно сдержанная и неустойчивая. Тем не менее он планомерно обновляет локальные минимумы, приближаясь к нижней границе месячного диапазона консолидации. Сырьевой фактор при этом для рубля по-прежнему благоприятный», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Бабин.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин предостерёг россиян от покупки небольших сумм иностранных валют в связи с высоким риском неокупаемости такой сделки.

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#евро
#курс
#доллар
#рубль
#валюта
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В Подмосковье благополучно перезимовали все озимые
09 апреля 2024, 18:14

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сто процентов озимых культур в Московской области перезимовало благополучно, состояние около 60% из них оценивается как хорошее, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Под урожай 2024 года были посеяны пшеница, ячмень, рожь, сурепица и рапс. Температурный режим зимой был оптимальным для озимых, вымерзаний на открытых участках не произошло. По результатам проведённых исследований, все перезимовавшие растения жизнеспособны», — сказал глава министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что при благоприятных погодных условиях уборка озимых в регионе начнётся в конце июля.

В министерстве добавили, что озимых зерновых в Московской области было посеяно на площади свыше 84 тысяч гектаров, рапса — на площади более 10 тысяч гектаров.

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#московская область
#подмосковье
#владислав мурашов
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Россиянам объяснили, почему не стоит покупать небольшие суммы валюты
Инвестстратег Бахтин заявил о риске неокупаемости таких сделок
09 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/alfexe

Инвестиционный стратег Александр Бахтин предостерёг россиян от покупки небольших сумм иностранных валют в связи с высоким риском неокупаемости такой сделки.
«Рискует даже профессиональный инвестор, который оперирует десятками и сотнями тысяч условных единиц валют. Издержки на покупку валют не покроются, особенно если их покупать в банках. Да и у более выгодной покупки валюты по биржевому курсу могут быть недостатки. Так, есть риск блокировки безналичных долларов и евро в случае санкций на биржу», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

По его мнению, самой оптимальной валютой в этом отношении является китайский юань.

Ранее эксперт по фондовому рынку Людмила Рокотянская заявляла, что средний курс доллара в этом году будет находится на уровне 91,9 рубля.

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