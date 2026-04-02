РФ и Киргизия договорились о стратегическом сотрудничестве в электроэнергетике

02 апреля 2026, 16:26

Россия и Киргизия договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере электроэнергетики на полях форума «Энергопром» в Казани. Об этом сообщает агентство «Татар-информ».





Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев и его коллега из Кыргызстана Таалайбек Ибраев подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании. Российский министр назвал соглашение стратегическим, которое кардинально меняет взаимоотношения как внутри государства, так и за рубежом.

«Это соглашение-меморандум закладывает основу для подписания консолидированного долгосрочного контракта на поставку электрооборудования российского производства в Киргизию», – пояснил он.