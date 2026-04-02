Россиянам рассказали о смертельной опасности сигаретной альтернативы

02 апреля 2026, 15:37

Профессор Бабак: никотин и глицерин внутри вейпов убивает дыхательную систему

С 1 марта 2027 года российские регионы получат право самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов. Пока законодатели готовят поправки, медики бьют тревогу: парящие устройства, которые многие ошибочно считают менее опасными, чем сигареты, стремительно захватывают аудиторию. За последнее время доля употребляющих вейпы выросла с 7% до 30%, а врачи всё чаще диагностируют у молодёжи тяжёлые лёгочные заболевания.





Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Российского университета медицины Сергей Бабак в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что многие переходят на вейпы в надежде сохранить здоровье, но эта иллюзия смертельно опасна.





«Это абсолютный вред. Опасно вдыхать что-либо чужеродное внутрь себя для того, чтобы создать какой-то эффект благости. Этого можно достичь другими способами. Дыхательная система человека эволюционно приспособлена только к чистому воздуху с определённой влажностью и температурой. Всё остальное — прямая дорога к воспалению», — сказал он.

«Когда глицерин попадает на ресничку мерцательного эпителия, которая выгоняет всё чужеродное наружу, она замирает. Глицерин обволакивает её и не даёт биться. Нарушается дренаж всего плохого изнутри и снаружи. Это приводит к накоплению вредных веществ и острой воспалительной реакции. Существует даже официальное заболевание — EVALI (болезнь от вдыхания электронных сигарет или вейпов), которая по сути является тяжёлой пневмонией», — объяснил профессор.

«С одной стороны, понижается количество табакокурящих пациентов, но с другой — растёт количество людей, употребляющих вейпы. Если раньше это было около 7%, сейчас — 30%. Это очень большой рост, особенно среди среднего возрастного контингента», — констатировал он.