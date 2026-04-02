В Совфеде одобрили идею дать родителям семь дней отпуска на уход за детьми

02 апреля 2026, 15:18

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Дополнительные оплачиваемые семь дней отпуска позволят родителям не терять деньги, уделить время детям, а также снизят нагрузку на детские поликлиники. Так считает сенатор, член Совета Федерации Юлия Лазуткина.





Ранее депутат Госдумы Владимир Плякин обратился в Минтруд с предложением предоставлять до семи дополнительных оплачиваемых выходных для родителей.





«На мой взгляд, это хорошая инициатива, потому что действительно важно уделять время ребенку — особенно когда он болен, быть с ним в контакте. Так что, дополнительная неделя отпуска поможет родителям снизить нагрузку, не теряя деньги, а также родители смогут уделить время ребенку», — подчеркнула Лазуткина в разговоре с Life.ru.