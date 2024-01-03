Поставки газа в Китай обновили новый рекорд, сообщили в «Газпроме»

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Поставки газа в Китай обновили исторический суточный рекорд сразу же после их выведения «Газпромом» на принципиально новый уровень. Об этом российская компания сообщила в своём Telegram-канале.
В начале января «Газпром» вывел суточные поставки газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» на новый уровень, который был предусмотрен договором для текущего года.
И уже 2 января установленный уровень был превышен, что позволило российской компании побить исторический рекорд по объёмам экспорта газа в азиатскую страну.
Отмечается, что между «Газпромом» и компанией CNPC из Китая выстроено сотрудничество с упором на двусторонний долгосрочный договор., согласно которому и производятся поставки.
В компании подчеркнули, что устанавливаемые в течение 2023 года рекорды показывают заинтересованность Китая в продолжении поставок газа из России, а также подчёркивают надёжность «Газпрома».
Согласно статистике на конец 2023 года Китай поставил в Россию 22,7 миллиарда кубометров газа. Данное число на 770 миллионов превышает установленные в контракте обязательства, а также в полтора раза больше показателей 2022 года.
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И уже 2 января установленный уровень был превышен, что позволило российской компании побить исторический рекорд по объёмам экспорта газа в азиатскую страну.
В компании подчеркнули, что устанавливаемые в течение 2023 года рекорды показывают заинтересованность Китая в продолжении поставок газа из России, а также подчёркивают надёжность «Газпрома».
Согласно статистике на конец 2023 года Китай поставил в Россию 22,7 миллиарда кубометров газа. Данное число на 770 миллионов превышает установленные в контракте обязательства, а также в полтора раза больше показателей 2022 года.
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Анастасия Чинкова