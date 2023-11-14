РИА Новости: Евросоюз предостерегли от шагов в отношении замороженных активов РФ

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Евросоюз ищет способы, как законно пустить замороженные российские деньги на помощь Украине. Однако такие действия повлекут за собой отток капитала и иностранных инвесторов. И этот процесс уже начался, пишет РИА Новости.
Всего в западных странах заблокировано около 300 миллиардов долларов. Теперь в Европе нашли некие юридические основания для передачи Киеву доходов с этих средств и сразу же подготовили пакет соответствующих документов. Уточняется, что за девять месяцев текущего года российские активы принесли три миллиарда евро.
При этом юристы предупреждают, что данная затея очень опасна. Не исключается и вариант развития событий, по которому эти деньги придется возвращать Москве совместными усилиями. Так как в ЕС беспокоятся о рисках, которые могут связаны с этим.
При этом Financial Times предупредила, что возможная конфискация российских активов обернется непредсказуемыми экономическими последствиями.
Планируется, что в декабре Еврокомиссия представит подготовленный юридический механизм по использованию доходов от замороженных российских активов. При этом Москва сможет ответить на такой шаг: она конфискует намного больше, резюмируется в статье РИА Новости.
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При этом юристы предупреждают, что данная затея очень опасна. Не исключается и вариант развития событий, по которому эти деньги придется возвращать Москве совместными усилиями. Так как в ЕС беспокоятся о рисках, которые могут связаны с этим.
«Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Необходимо подготовить правовую основу, и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это самостоятельно», — отметил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.
При этом Financial Times предупредила, что возможная конфискация российских активов обернется непредсказуемыми экономическими последствиями.
«Это заставит другие страны вывести резервы — где гарантия, что с ними не поступят так же», — говорится в статье издания.
Планируется, что в декабре Еврокомиссия представит подготовленный юридический механизм по использованию доходов от замороженных российских активов. При этом Москва сможет ответить на такой шаг: она конфискует намного больше, резюмируется в статье РИА Новости.
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Элина Позднякова