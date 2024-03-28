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«Ъ»: Рыбные консервы подорожали на 23–25% за последние полгода

28 марта 2024, 05:31
Фото: iStock/digicomphoto

Фото: iStock/digicomphoto

Рыбные консервы из тихоокеанской сардины подорожали с октября 2023 по март 2024 года на 23-25%, сообщает газета «Коммерсантъ».
Консервы из сельди подорожали в среднем на 12-15%, скумбрии — на 8-10%, горбуши — на 6-7%, атлантической сардины — на 4-5%, а сайры — на 1,5-2%. Подобный рост цен связан с увеличением экспорта в Китай, высоким потребительским спросом, ростом затрат на производство и удорожанием перевозок.

Запрет ввоза в Россию морепродуктов и продукции из рыбы из Норвегии имеет свои плюсы, помогая отечественным компаниям занять освободившиеся ниши на рынке. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости посол России в Осло Теймураз Рамишвили.


Напомним, что ещё 25 июля правительство России ввело запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Речь идет о товарах из Евросоюза, США и Норвегии. Минэкономразвития сообщило, что мощности российских производителей позволят обеспечить потребности рынка и к дефициту продукции решение ведомства не приведет. Также отмечается, что у российских компаний в области производства рыбной продукции, появится возможность расширить ассортимент и увеличить число рабочих мест.


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#экономика
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В России за год стало на шесть долларовых миллиардеров больше
Hurun Report: В России за год стало на шесть долларовых миллиардеров больше
28 марта 2024, 05:28

Фото: iStock/ solvod

Китайский исследовательский институт Hurun выпустил очередной рейтинг Global Rich List. Согласно ему, в России за прошедший год прибавилось шесть долларовых миллиардеров, теперь их 76. Совокупное состояние российских миллиардеров китайский институт оценил в $341 млрд.
По подсчетам китайских исследователей, за минувший год во всем мире число долларовых миллиардеров выросло на 167 человек, достигнув 3279 человек. Общий объем благосостояния миллиардеров также вырос (на 9%) и составил $15 трлн.

В Китае число долларовых миллиардеров сократилось на 155 человек, до 814. Но этот факт не сдвинул КНР с первой строчки мирового рейтинга по числу проживающих в стране миллиардеров. На втором месте остались США ( 109 долларовых миллиардеров, общее число — 800). Третье место сохранила Индия ( 84 миллиардера, всего — 271). Пятерку замкнули Великобритания (146) и Германия (140). Далее расположилась Швейцарии (106), а за ней Россия России.

Авторы рейтинга отметили растущую «миграцию миллиардеров». Среди наиболее предпочтительных стран для нее они назвали Соединенные Штаты, Великобританию, Швейцарию и Сингапур.

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Reuters: В банках Китая, ОАЭ и Турции усложнили оплату за российскую нефть
28 марта 2024, 04:03

Фото: iStock/ Dilok Klaisataporn

Несколько банков Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций, что повлекло за собой задержки или отказы в денежных переводах в Россию за поставки нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, имеющих отношение к торговле российскими товарами. А эмиратский Mashreq bank, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские ICBC и Bank of China обрабатывают платежи в течение «недель или месяцев», утверждают источники

Отмечается, что сложности возникают даже с долларовыми транзакциями.

Опасаясь вторичных санкций США, банки требуют от клиентов дать письменные гарантии того, что никто из американского списка SDN (куда входят десятки тысяч компаний, организаций и частных лиц со всего мира, которых назвали «представляющими угрозу национальной безопасности, внешней и экономической политике» Вашингтона) не вовлечено в сделку или не является бенефициаром платежа.

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В Германии пять человек обвинили в продаже турбин Siemens в Крым в обход санкций
28 марта 2024, 01:31

Фото: iStock/ arsenisspyros

Прокуратура немецкого Гамбурга предъявила обвинение четырем гражданам ФРГ и одному гражданину Швейцарии в нарушении санкционного законодательства, сообщает газета Wirtschafts Woche.
По ее данным, фигуранты дела участвовали в экспорте четырех газовых турбин Siemens в Крым в 2015-2016 годах. Обвиняемые совершили сделку с российской компанией, несмотря на санкции, введенные Германией после 2014 года. Турбины были отправлены в Санкт-Петербург через порт в Гамбурге. Их стоимость составила €111 млн.

При этом, по данным издания, в контракте на поставки значилось, что турбины будут использованы на юге России, но их установили на электростанциях в Севастополе и Симферополе.

По мнению прокуратуры, обвиняемые хотели «получить косвенную выгоду». Все пятеро фигурантов свою вину отрицают, отмечает Reuters.

В Siemens утверждают, что сотрудничают со следствием, а о продаже турбин в Крым не знали. Один из обвиняемых все еще работает в компании.

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В России назвали регионы с самой большой зарплатой
28 марта 2024, 01:11

Фото: iStock/ Vershinin

Фонд развития гражданского общества провел исследование по социально-экономическому благополучию в российских регионах по итогам прошлого года. На основе данных Росстата, в частности, названы регионы с самыми высокими зарплатами. О результатах сообщают «Известия».
Выяснилось, что средний индекс социального благополучия в целом по стране (средняя зарплата к средней стоимости жизни) на сегодняшний день составляет 4,81. Это на 76% больше, чем на начало прошедшего года (2,74), и на 10,1% больше, чем на его конец (4,37), рассказали авторы исследования.

Самая высокая зарплата по итогам минувшего года стали Москва и Чукотка — 218,6 тыс. руб., Магаданская область — 180,9 тыс. руб., ЯНАО — 168 тыс. руб., Камчатка — 163,3 тыс. руб., НАО — 158,5 тыс. руб.

Больше всего на проживание в месяц тратят на Чукотке — 35,5 тыс. руб., в Камчатском крае — 33 тыс. руб., в Москве — 31,6 тыс. руб., в Магаданской области — 29,7 тыс. руб., в Якутии — 27,5 тыс. руб.

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#камчатка
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На Украине сообщили о стремительном росте госдолга страны
Госдолг Украины вырос до $143,7 млрд за два года
27 марта 2024, 22:04

Фото: iStock/RL Photography

Государственный долг Украины вырос на 50 миллиардов долларов за два года. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Минфина Украины.
По состоянию на 29 февраля государственный и гарантированный государством долг составлял 490,1 миллиард гривен, или 143,7 миллиардов долларов. 69,7% от этой суммы приходится на внешний долг.

За первые два месяца текущего года долг сократился на 1,1% в валютном эквиваленте. Гетманцев объяснил это отсутствием крупных внешних заимствований и колебаниями валютных курсов.

По итогам марта ожидается существенный рост долга на фоне привлечения порядка девяти миллиардов льготных кредитов.

Гетманцев подчеркнул, что госдолг будет расти до завершения конфликта.

Нынешнего количества имеющихся в бюджете средств Украине хватит лишь до конца лета, отметил депутат. При этом ряд экспертов считает, что Украина без помощи США продержится максимум до конца весны.

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#украина
#долги
#деньги
#сша
#конфликт
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Техника в России может подорожать на 20% с 1 апреля
27 марта 2024, 19:44

Фото: iStock/nd3000

Порог беспошлинных онлайн-покупок может снизиться в РФ с €1000 до €200 с 1 апреля. Это может привести к росту стоимости техники на 20%, сообщает портал Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на представителей рынка.
В России всегда существовал порог беспошлинных онлайн-покупок до €200, но в 2022 году его повысили до €1000 для поддержки параллельного импорта. С апреля порог снова могут снизить в пять раз. При этом пошлина составляет 15% от цены товара и от превышения порога цены. Так, при приобретении товара за €250 итоговая стоимость с учетом пошлины составит уже €257,5.

Снижение порога может привести к росту цен на импортные товары, которые можно купить на отечественных интернет-площадках, на 10–20%, считают опрошенные Hi-Tech Mail.ru представители онлайн-ретейла. Сначала цены вырастут на товары, которые официально не поставляются в РФ производителем. Речь идёт об аксессуарах для ПК, технике и многом другом.

«Вероятность того, что флагманская техника Apple подорожает с 1 апреля, — 100%. По самым оптимистичным прогнозам, ретейлеры поднимут цены на 15% и более. При этом простых и легальных способов обхода сниженного лимита пока нет», — сообщили в компании Pro-Vision.

Также эксперты прогнозируют увеличение числа контрафактных товаров и отказов потенциальных покупателей от дорогих устройств в пользу более доступных аналогов.

Сегодня решение о снижении беспошлинного ввоза с 1 апреля до €200 не окончательное. Власти также рассматривают варианты со снижением порога до €500 или снижением самой пошлины с 15% до 5% при сохранении порога в €200, пишут в СМИ.

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#экономика
#техника
#импорт
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Швейцарские банки стали закрывать счета клиентам с гражданствами Швейцарии и РФ
27 марта 2024, 18:49

Фото: iStock/ultramarine5

Некоторые банки Швейцарии начали закрывать счета гражданам страны, которые также имеют второе гражданство России. Об этом сообщают «Ведомости».
Отмечается, что с этим столкнулись клиенты банков UBS и Credit Suisse. По словам управляющего партнера швейцарского юридического бюро Leolex Романа Кудинова, клиенты данных финансовых организаций, у которых есть второе российское гражданство, не получают доходов и не платят налогов в РФ.

По данным источника, швейцарские банки стали тщательным образом рассматривать любые связи своих клиентов с Россией.

Ранее сообщалось, что банки Объединённых Арабских Эмиратов начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян из-за риска вторичных санкций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#гражданство
#доллар
#банки
#клиенты
#рф
#счёт
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Производитель средств спасения при пожаре построит ещё один цех в Подмосковье
27 марта 2024, 18:31

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Самоспас» увеличит производственные мощности за счёт строительства ещё одного цеха в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста. «Самоспас» разрабатывает и производит средства спасения и эвакуации чрезвычайных ситуациях.
«В конце прошлого года компания запустила цех по производству приспособлений для эвакуации и теперь приступила к строительству второго цеха на территории городского округа Истра. Объём инвестиций в проект увеличится со 150 млн до 250 млн рублей. Ввести в эксплуатацию новую площадку планируется в третьем квартале этого года», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Самоспас» более 15 лет производит устройства для экстренной эвакуации людей из высоток. В основном это канатно-спускные автоматические устройства, которые используют, если пути отступления блокированы огнём или задымлены.
«Пожар или другая опасность могут привести людей не только в подвал или на улицу, но и на крышу. С помощью системы «Самоспас» можно эвакуироваться с высоты самостоятельно, не дожидаясь приезда спасателей. Системы полностью автоматические: устройство закрепляется за предустановленную анкерную точку, человек выкидывает трос, надевает косынку и спускается из окна с высоты до 200 м», – рассказал гендиректор компании Илья Маликов
В Подмосковье планируется не только производить системы для эвакуации, но и испытывать их на собственном высотном полигоне.

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#подмосковье
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В Сергиево-Посадском округе запустят производство инфракрасных обогревателей
27 марта 2024, 18:01

Фото: iStock/kckate16

Завод по выпуску инфракрасных стеклянных обогревателей построили на территории Сергиево-Посадского городского округа, земля инвестору — компании «Загорское монтажное управление» — была предоставлена без торгов, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Общий объём инвестиций в проект составляет почти 235 миллионов рублей», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
В настоящее время строительство завода общей площадью 2,7 тыс. квадратных метров уже завершено, в состав предприятия входят цеха по производству и сборке продукции, зона упаковки, склад, а также вспомогательные помещения.

Ввести новый завод в эксплуатацию планируется во втором квартале текущего года. Благодаря открытию этого производства в округе появится 45 новых рабочих мест.

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