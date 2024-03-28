«Ъ»: Рыбные консервы подорожали на 23–25% за последние полгода

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Рыбные консервы из тихоокеанской сардины подорожали с октября 2023 по март 2024 года на 23-25%, сообщает газета «Коммерсантъ».
Консервы из сельди подорожали в среднем на 12-15%, скумбрии — на 8-10%, горбуши — на 6-7%, атлантической сардины — на 4-5%, а сайры — на 1,5-2%. Подобный рост цен связан с увеличением экспорта в Китай, высоким потребительским спросом, ростом затрат на производство и удорожанием перевозок.
Запрет ввоза в Россию морепродуктов и продукции из рыбы из Норвегии имеет свои плюсы, помогая отечественным компаниям занять освободившиеся ниши на рынке. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости посол России в Осло Теймураз Рамишвили.
Напомним, что ещё 25 июля правительство России ввело запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Речь идет о товарах из Евросоюза, США и Норвегии. Минэкономразвития сообщило, что мощности российских производителей позволят обеспечить потребности рынка и к дефициту продукции решение ведомства не приведет. Также отмечается, что у российских компаний в области производства рыбной продукции, появится возможность расширить ассортимент и увеличить число рабочих мест.
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Запрет ввоза в Россию морепродуктов и продукции из рыбы из Норвегии имеет свои плюсы, помогая отечественным компаниям занять освободившиеся ниши на рынке. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости посол России в Осло Теймураз Рамишвили.
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Артем Путинцев