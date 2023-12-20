На 83 % вырос объем переработки рыбы в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
За 5 лет в Московской области на 83 % вырос объем переработки рыбы. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С каждым годом в Московской области увеличивается количество предприятий по переработке рыбной продукции.
Стоит отметить, что за 2023 год было экспортировано 8 000 тонн рыбной продукции, ракообразных и моллюсков из Подмосковья. В основном подмосковную продукцию покупают республика Беларусь, Казахстан, Грузия, Молдавия и Армения.
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«В Подмосковье сегодня изготавливается более 22 % от общего объема консервированной рыбы, произведенного в ЦФО. Показатель данной категории товаров в регионе за 5 лет вырос на 83 % и составил более 60 000 тонн. Для сравнения в 2019 году по статистическим данным объем переработки был равен 25 500 тоннам», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева