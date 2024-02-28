«Росатом» планирует построить вторую АЭС в Турции

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Турция приняла решение доверить «Росатому» строительство второй АЭС на своей территории. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв, приводя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В ходе правительственного часа в Госдуме Лихачёв рассказал, что Россия активно ведёт переговоры с Турцией о строительстве второй атомной станции в стране.
Лихачёв добавил, что Эрдоган официально заявлял о принятом решении. В настоящее время совместный проект России и Турции находится на стадии изучения всех деталей будущего строительства.
Предварительно, площадка будет носить название «Синоп», сообщил Лихачёв.
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Лихачёв добавил, что Эрдоган официально заявлял о принятом решении. В настоящее время совместный проект России и Турции находится на стадии изучения всех деталей будущего строительства.
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Анастасия Чинкова