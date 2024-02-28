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«Росатом» планирует построить вторую АЭС в Турции

Лихачёв: Турция доверила «Росатому» строительство второй АЭС
28 февраля 2024, 14:36
Фото: iStock/Vital Hil

Фото: iStock/Vital Hil

Турция приняла решение доверить «Росатому» строительство второй АЭС на своей территории. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв, приводя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В ходе правительственного часа в Госдуме Лихачёв рассказал, что Россия активно ведёт переговоры с Турцией о строительстве второй атомной станции в стране.

Лихачёв добавил, что Эрдоган официально заявлял о принятом решении. В настоящее время совместный проект России и Турции находится на стадии изучения всех деталей будущего строительства.


Предварительно, площадка будет носить название «Синоп», сообщил Лихачёв.

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#турция
#россия
#аэс
#строительство
#переговоры
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Политолог раскрыл основные тезисы послания Путина
Политолог Марков: послание Путина станет частью предвыборной кампании
28 февраля 2024, 15:08

Фото: сайт Кремля

Послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут на фасадах домов, бизнес- и торговых центров, а также дорожных экранах Москвы и Подмосковья. Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал «Радио 1», почему этой речи ждут многие.
Напомним, В 2024 году Владимир Путин огласит послание 29 февраля. Мероприятие является ежегодным. Президент выступает перед обеими палатами парламента и рассказывает о ключевых направлениях развития страны. В этом году, по словам политолога, послание пересекается ещё и с предвыборной кампанией лидера. Этот факт определит и ключевые темы выступления.
«Раньше это во многом была постановка задач пред элитами, правительством, мэрами, губернаторами. А во время избирательной кампании прежде всего должно быть выступление перед социальными группами населения», — отметил Марков.
Собеседник подчеркнул, что глава государства, вероятно, огласит дальнейшие планы по повышению заработной платы, развития экономики.
«С высокой вероятностью выступление будет сформулировано как предвыборная кампания, будет включать в себя различные действия: где будет повышены какие зарплаты, где и что будет улучшено, какое положение тех или иных отраслей экономики. Это будет главный политический смысл послания. Кроме того, от Владимира Путина ждут подведение итогов за предыдущие два года специальной военной операции и какой-то определенности по поводу будущего», — сказал политолог.
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#владимир путин
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#политолог
#послание
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Зеленский подписал договор о сотрудничестве между Украиной и Албанией
28 февраля 2024, 15:02

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рамой подписали договор о дружбе и сотрудничестве между государствами. Об этом в своём Telegram-канале написал украинский глава.
Зеленский отметил, что подписание этого договора способствует началу активного сотрудничества между Украиной и Албанией, а также укрепит украинские позиции на Балканах.

Также украинский президент встретился с председателем Совета министров Албании, с которым затронул тему оборонных нужд Украины и обсудил возможности совместного производства оружия.

Владимир Зеленский прибыл в Албанию утром 28 февраля с рабочим визитом. Однако заранее украинские власти не уведомили коллег о прибытии президента. О необъявленном визите позднее сообщил глава МИД Албании.

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#владимир зеленский
#украина
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#политика
#страны
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США намерены «укрепить» связи между россиянами и американцами
28 февраля 2024, 14:55

Фото: istockphoto.com/Sven Loeffler

Госдепартамент США намерен профинансировать проекты для «укрепления связей» между американскими и российскими гражданами, уже объявлено о начале приёма заявок на соответствующие гранты.
В Штатах считают, что несмотря на непростые отношения между странами, взаимоотношения граждан двух государств остаются основой, на которой будет строится дальнейшая коммуникация.

«США поддерживают межличностное взаимодействие, программы обмена и другие инициативы, которые способствуют контактам между российским и американским народами, с тем чтобы дверь в это лучшее будущее оставалась открытой», — приводит RT заявление Госдепартамента.

Вместе с тем, в США представили доклад о Вооружённых силах РФ. Однако военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин отметил, что представления американцев об отечественных вооружениях остались на уровне 2021 года.

«Это старые разведданные. Там нет данных о тех новшествах, которые выработаны нами, исходя из опыта проведения СВО. За это время выработано довольно большое количество вооружений. Также было изменено расположение наших воинских частей, места их дислокации. И при этом была сильно поменяна наша тактика», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Матюшин.

Ранее американский журналист Такер Карлсон, побывавший в Москве, рассказал, что красота российской столицы заставила его ненавидеть власти США.

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#сша
#будущее
#отношения
#рф
#политика
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Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили
Церемония вступления Швеции в НАТО состоится не ранее следующей недели
28 февраля 2024, 14:44

Фото: iStock/mikdam

Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили. Скорее всего она состоится не ранее следующей недели, сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что решение о перенесении даты церемонии связано с тем, что избранный президент Венгрии, который должен участвовать в этом мероприятии, ещё не вступил в свою новую должностью.

В настоящее время нет точной даты проведения церемонии. Предполагается, что она состоится на следующей неделе или через неделю. Однако не исключено, что план вновь могут измениться.

Напомним, что первоначально датой вступления Швеции в НАТО было назначено 1 марта, но эта дата была предварительной.

В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии избрал Тамаша Шуйока президентом страны. До этого он занимал пост председателя Конституционного суда.

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#швеция
#нато
#церемония
#страны
#политика
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Фон дер Ляйен: Нужно тратить российские активы на оружие для Украины
28 февраля 2024, 14:06

Фото: iStock/sinonimas

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС обсудить дальнейшие действия с российскими замороженными активами. По её мнению, прибыль от них необходимо потратить на закупку оружия для Украины. Небольшую часть своего выступления в Европарламенте она опубликовала в соцсети Х.
«Я бы хотела, чтобы мы мыслили шире. Пришло время начать разговор об использовании сверхприбыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины», – заявила фон дер Ляйен.
Глава ЕК подчеркнула, что, нет более разумного применения этим деньгам, чем сделать Украину и Европу безопаснее.

25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что странам Евросоюза нужно смелее конфисковать активы России и поставлять оружие Украине.

Россия уже не раз указывала на незаконность планов Запада использовать денежные ресурсы России.

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#россия
#оружие
#ек
#активы
#украина
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Песков: Украине не нужна помощь для раскачивания ситуации, сама справится
28 февраля 2024, 14:00

Фото: Сайт Кремля

Украину не нужно раскачивать, соответствующие процессы происходят самостоятельно внутри страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем, что сейчас на Украине много точек зрения и по выборам, и по дальнейшей легитимности руководства страны. Поэтому там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию сами вызревают изнутри», — отметил представитель Кремля.
Таким образом Песков прокомментировал комментируя сведения о том, что Москва якобы пытается организовать там «Майдан-3».

Он также обратил внимание, что от Киева постоянно поступают различные обвинения и заявления, поэтому Москва не может реагировать на все из них.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывания Макрона о возможной отправке войск на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дмитрий песков
#рф
#украина
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Песков заявил, что Россия не несёт опасности для невраждебных стран
28 февраля 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Россия не несёт опасности тем странам, которые не угрожают её безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Этими словами он ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелании его государство иметь общую границу с Россией.

Песков подчеркнул, что заявления представителей Евросоюза о нарастающей угрозе со стороны России являются недействительными, поскольку Москва не представляет опасности для стран, которые не относятся к ней враждебно.

Представитель Кремля добавил, что странам Запада нет оснований для того, чтобы бояться общей границы с Россией. Главная цель российских властей – это обеспечить безопасность своей страны и её жителей.

Ранее Орбан высказался о возможности появления общей границы с Россией. Он отметил, что период, когда территориально страны граничили друг с другом, не оставил хороших воспоминаний.

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#дмитрий песков
#россия
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#страны
#виктор орбан
#венгрия
#евросоюз
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Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Россию и Украину
28 февраля 2024, 13:00

Фото: iStock/Sky_Blue

Специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй со 2 марта с рабочими визитами прибудет в Россию, Украину и ряд стран Европы для оказания содействия политическому решению украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Отмечается, что он посетил Россию, затем отправится на Украину, в штаб-квартиру Евросоюза, Польшу, Германию и Францию.

По словам Мао Нин, восстановление мира на данный момент является первостепенной проблемой. Она добавила, что за прошедшие два года конфликта Китай неоднократно предпринимал усилия по установлению мира и содействовал проведению мирных переговоров.

Она добавила, что Китай продолжит добиваться консенсуса со всех сторон, чтобы привнести китайскую мудрость в продвижение политического решения конфликта на Украине.

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#китай
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#украина
#конфликт
#поездки
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Песков прокомментировал попытки спецслужб США следить за Путиным через смартфоны
Песков: спецслужбы РФ делают всё возможное для обеспечения безопасности Путина
28 февраля 2024, 12:48

Фото: Сайт Кремля

Российские спецслужбы делают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность президента России Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее издание Wired опубликовало материал, в котором указывалось на попытки американской компании PlanetRisk осуществлять слежку за передвижениями Путина через телефоны его окружения. Для этого якобы была разработала специальная программа Locomotive.

Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об этой компании, а попытки слежки за президентом зафиксированы не были.

Также он добавил, что спецслужбы России делают всё возможное, чтобы пресекать любые попытки слежки и обеспечить безопасность президента.

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#россия
#сша
#безопасность
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