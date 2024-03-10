Российские компании начнут массовые поставки свинины в Индию

Европейская лотерейная группа Allwyn, выигравшая тендер на проведение национальной лотереи в Великобритании в 2022 году, на тот момент имела задолженности перед европейскими «дочками» ВТБ и Сбербанком, пишет The Guardian со ссылкой на корпоративные документы.