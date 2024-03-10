Российские компании начнут массовые поставки свинины в Индию

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Российские производители агропромышленной продукции готовятся к массовым поставкам свинины в Индию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя направления экспортных продаж российского агропромышленного холдинга АГРОЭКО Павла Юдина.
По его словам, в ближайшее время планируется начать поставлять в Индию по меньшей мере 300 тонн в месяц. Основные позиции — это грудинка на кости, ребра и карбонад.
Юдин Также рассказал, что представители АГРОЭКО достигли договоренности о сотрудничестве с четырьмя ключевыми импортерами свинины. Ее будут поставлять в Индию с учетом потребительских предпочтений и требований импортного законодательства этой страны.
По итогам прошедшего года АГРОЭКО поставил на экспорт более 15 тыс. тонн продукции. В 2023 году холдинг начал поставки в Белоруссию и пробные поставки в Грузию, в этом году планируется добавить такие страны как Вьетнам, Грузия и Гонконг. Теперь к этому списку добавляется еще и Индия.
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Юдин Также рассказал, что представители АГРОЭКО достигли договоренности о сотрудничестве с четырьмя ключевыми импортерами свинины. Ее будут поставлять в Индию с учетом потребительских предпочтений и требований импортного законодательства этой страны.
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Ювелина Бернст