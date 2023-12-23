Кабмин решил обнулить пошлины на ввоз куриного мяса на 2024 год

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Кабинет министров обнулил пошлины на ввоз замороженного мяса курицы до 140 тысяч тонн на следующий год.
Российское правительство решило обнулить таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних куриц объёмом 140 тысяч тонн на 2024 год. На такие меры кабмин пошёл, чтобы стабилизировать цены.
Выдачу документации для импортеров обеспечит Минсельхоз РФ.
Ранее сообщалось, что в Россию ввезли первую 36-тонную партию яиц из Азербайджана. 612 тысяч куриных яиц поступило в Россию через контрольно-пропускной пункт «Яраг-Казмаляр» на границе с Азербайджаном. Поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия.
Совет Евразийской экономической комиссии собирается с 1 января по 30 июня 2024 года обнулить пошлины на ввоз данного вида продукции из других стран. Это временная мера, которая направлена на удержание цен на яйца и избежание дефицита в стране.
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«Правительство утвердило постановление о беспошлинном ввозе мяса кур. С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. тонн. Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке», – сказано в заявлении правительства России.
Ранее сообщалось, что в Россию ввезли первую 36-тонную партию яиц из Азербайджана. 612 тысяч куриных яиц поступило в Россию через контрольно-пропускной пункт «Яраг-Казмаляр» на границе с Азербайджаном. Поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия.
Совет Евразийской экономической комиссии собирается с 1 января по 30 июня 2024 года обнулить пошлины на ввоз данного вида продукции из других стран. Это временная мера, которая направлена на удержание цен на яйца и избежание дефицита в стране.
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Мария Фирсова