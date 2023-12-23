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Кабмин решил обнулить пошлины на ввоз куриного мяса на 2024 год

23 декабря 2023, 11:39
Фото: istockphoto/fotek

Фото: istockphoto/fotek

Кабинет министров обнулил пошлины на ввоз замороженного мяса курицы до 140 тысяч тонн на следующий год.
Российское правительство решило обнулить таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних куриц объёмом 140 тысяч тонн на 2024 год. На такие меры кабмин пошёл, чтобы стабилизировать цены.

«Правительство утвердило постановление о беспошлинном ввозе мяса кур. С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. тонн. Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке», – сказано в заявлении правительства России.

Выдачу документации для импортеров обеспечит Минсельхоз РФ.

Ранее сообщалось, что в Россию ввезли первую 36-тонную партию яиц из Азербайджана. 612 тысяч куриных яиц поступило в Россию через контрольно-пропускной пункт «Яраг-Казмаляр» на границе с Азербайджаном. Поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия.

Совет Евразийской экономической комиссии собирается с 1 января по 30 июня 2024 года обнулить пошлины на ввоз данного вида продукции из других стран. Это временная мера, которая направлена на удержание цен на яйца и избежание дефицита в стране.

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#птица
#мясо
#продукты
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Россия с февраля сможет покупать за рубли итальянские несанкционные товары
ИРТП: РФ с 14 февраля сможет покупать за рубли разрешенные товары из Италии
23 декабря 2023, 08:29

Фото: istockphoto/Elena Katkova

Итало-российская торговая палата планирует к 14 февраля 2024 года ввести в работу систему, позволяющую российским компаниям приобретать за рубли итальянские товары, которые разрешены для ввоза в РФ.
Об этом РИА Новости рассказал глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.

«Мы убеждены, что 14 февраля предложим полностью весь инструмент нашему совету директоров, и практически со следующего дня всё уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро», - говорит Пелаццо.
По его словам, остались определённые «финансовые моменты», но время их решить ещё есть.

Ранее Пелаццо говорил, что система позволяет покупателю из РФ платить за итальянские товары в рублях ИРТП, а палата со своего счета в третьей стране потом бы переводила эти деньги в Италию.

«Мы договорились с банком третьей страны, с которой мы определились – это Армения. Мы не только контролируем платежи, но и логистику. Сейчас расходы по отправке товара через Армению и через Европу более-менее одинаковы. Страна находится не очень далеко от Италии. Мы можем более прозрачно следить за всем процессом», - утверждает глава ИРТП Пелаццо.
Но возникли сложности: Армения не является членом Гаагской конвенции об апостиле. Она присоединилась к Минской, а значит при переводе документации необходимо привлекать аккредитованных переводчиков при посольстве Армении.

«Мы достаточно много времени потратили, чтобы получить определенные разрешения. В особенности мы проверили, если есть какие-либо возражения со стороны Центрального банка Италии. Мы получили добро, поэтому сейчас мы в процессе открытия счета», - подчеркнул Пелаццо.
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#россия
#новости
#товары
#италия
#экономика
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Автоэксперт Колодочкин раскрыл, сколько раз надо мыть машину зимой
Автоэксперт Колодочкин рекомендовал мыть машину не реже раза в неделю
22 декабря 2023, 17:50

Фото: istockphoto.com/djedzura

Автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что автомобиль зимой требуется мыть не реже одного раза в неделю.
Он пояснил, что это необходимо для снижения негативного влияния реагентов.

«Машину нужно мыть хотя бы раз в неделю в любую погоду. Зимой это помогает избавиться от реагентов, которые оседают на машине. От мойки можно воздержаться в сильный мороз, когда на кузове остаётся вода, которая замерзает вместе с деталями кузова автомобиля», — пояснил в беседе с Газета.ру Колодочкин.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин поддержал правило, согласно которому за повторное вождение в нетрезвом виде у водителя конфискуют транспортное средство.

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#мороз
#авто
#зима
#рекомендации
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«Ростелеком» с января повысит цены на домашний интернет
22 декабря 2023, 17:48

Фото: istockphoto/Alexandr Konovalov

С 1 января 2024 года «Ростелеком» повысит расценки на домашний интернет. Это коснётся некоторых архивных тарифов, а повышение ежемесячной абонентской платы составит в среднем 5-6%.
Как сообщают «Ведомости», с начала декабря абоненты начали получать уведомления о предстоящих изменениях в оплате. Как отметили в пресс-службе оператора, повышение цены не превысит уровня инфляции и в абсолютном выражении составит порядка 30 рублей. Обновлённые тарифы абоненты получат в счетах за январь.

В компании объяснили, что невозможно обеспечивать высокие надёжность и качество услуг с учётом меняющихся экономических условий и постоянно растущего интернет-трафика без изменения тарифных планов. Это же касается поддержки технологической инфраструктуры и её развития.

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#тарифы
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Россиянам предложили интересное блюдо для разнообразия новогоднего стола
Шеф-повар Русаков предложил приготовить угря унаги
22 декабря 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Шеф-повар ресторана Александр Русаков рекомендовал приготовить для новогоднего стола блюда различных кухонь мира, разнообразив привычные всем салаты и закуски.
«Скоро Новый год, а значит пора думать о праздничном столе и о том, что на него поставить. Если вам уже наскучил классический мясной оливье, то можно сделать его с камчатским крабом и свежим огурцом, а привычную сельдь под шубой заменить на угорь унаги или просто копчёный угорь — будет свежо, оригинально и вкусно», — отметил в беседе с Газета.ру Русаков.

Кроме этого, он рассказал о таких закусках, как мини-сморреброды и брускетты. Хорошим украшением для праздничного стола, по его мнению, также могут стать бриоши с лимонным кремом.

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В Подмосковье уже работают более 250 ёлочных базаров
21 декабря 2023, 22:58

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области сейчас открыто уже более 250 ёлочных базаров. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
«Традиционно в Подмосковье ёлочные базары будут работать до 10 января. Сегодняшний день в регионе уже более 250 точек реализации хвойных деревьев. Ассортимент включает ели, сосны и пихты из Пензенской, Рязанской и Кировской областей. Каждый ёлочный базар оформлен в соответствии с брендбуком «Зима в Подмосковье», имеет световое сопровождение, прайс-лист и уголок потребителя», – пояснил Григорьев.
Он также отметил, что обязательное условие реализации ёлок в официальных точках продаж – наличие сертификата, выданного Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Замминистра добавил, что утилизовать деревья можно в специализированных пунктах приёма елей. Другой вариант – сдать их в зоопарк в качестве корма для животных. Такие пункты позже будут обозначены на соответствующей карте.

Карту ёлочных базаров Московской области можно найти по ссылке.

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#новый год
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#московская область
#подмосковье
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Общественник Зотов предупредил о росте цен на такси в новогодние праздники
20 декабря 2023, 20:14

Фото: istockphoto.com/Keikona

Председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов заявил, что в новогодние праздники цены на такси, как и в прошлом году, поднимутся.
«Если говорить по ценам, то они будут примерно на тех же значениях, что были в прошлом году. Относительно обычного состояния, конечно, в новогодние праздники всегда происходит рост цен», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.

Кроме этого, он отметил проблему нехватки кадров в этой сфере, в частности, водителей. По мнению эксперта, решить такой вопрос можно с помощью создания комфортных и привлекательных условий труда для граждан.

Ранее Общественный совет по развитию такси направил в Совет Федерации предложение, суть которого в том, чтобы на два года допустить мигрантов к работе таксистами.

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#такси
#праздники
#рост
#цена
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Автоюрист Радько рекомендовал вызывать полицию при падении сосулек на авто
20 декабря 2023, 19:58

Фото: istockphoto.com/ClaireLucia

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что при повреждении автомобиля падающими с крыс сосульками требуется вызывать полицию и составлять заявление для получения выплат.
Он пояснил, что за своевременное удаление снега и сосулек с крыш зданий для безопасности отвечают управляющие компании, и если несвоевременная уборка приводит к травмированию/смерти людей или порче чужого имущества, то отвечает за это УК.

«Так, в Москве есть правила санитарного содержания территории, согласно которым УК обязаны принимать меры по своевременному удалению с крыш домов сосулек, наледи, снега и т. д. Поэтому, если этого сделано не было и был повреждён автомобиль, вина управляющей компанией очевидна. Надо вызывать полицию, подавать заявление. Полиция проводит проверку. Далее участковый пишет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и с этим постановлением можно уже обращаться в суд, оценив стоимость ремонта», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.

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#полиция
#уборка
#автомобиль
#правила
#снег
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В России вырастут цены на запчасти в Новом году
20 декабря 2023, 17:53

Фото: istockphoto.com/takoburito

Директор сети автосервисов Татьяна Овчинникова заявила, что в 2024 году вырастут цены запчасти.
По её словам, рост цен составит до 7%.

«Ожидается, что если каких-то серьёзных потрясений на рынке не случится, а национальная валюта будет незначительно колебаться, то стоимость запчастей в 2024 году увеличится минимально, в пределах инфляции в 4-7%. Других предпосылок для роста цен сейчас нет, а без веских оснований цены меняться не будут», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Овчинникова.

Она отметила, что в целом рынок запчастей в России в этом году стабилизировался, у нас появилось много производителей автозапчастей-дубликатов.

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#рынок
#цены
#рост
#машины
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Экономист Зубец пообещал снижение цен на яйца по естественным причинам
20 декабря 2023, 17:06

Фото: istockphoto/simpson33

Цены на куриные яйца могут снизиться в стране после новогодних праздников на фоне спада спроса.
Об этом «Известиям» сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По словам специалиста, такая корректировка стоимости продукта является естественной. Зубец считает, что ввоз заграничных яиц, в
частности из Азербайджана, скорее, психологическая мера.

По его мнению, при попадании на российский рынок «эти яйца точно не будут дешевые». Также объем поставок на фоне ежегодного потребления в России 40 млрд яиц не окажет большого влияния на снижение цен.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря назвал это сбоем в работе правительства.

По словам Путина, цены выросли вслед за спросом, а объемы производства не изменились и импорт в должном объеме не открыли.

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#яйца
#продукты
#цены
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