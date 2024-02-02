Диетолог Кабанов: «Мы генетически не должны есть столько мяса»

Московская область представила уникальные проекты на выставке-форуме «Россия», где в пятницу прошёл День здоровья. На тематических площадках демонстрировались достижения в сфере медицины, в том числе новейшие научные разработки. Специалисты делились рекомендациями по здоровому образу жизни.