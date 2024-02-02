Диетолог Кабанов: «Мы генетически не должны есть столько мяса»

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Диетолог-консультант Алексей Кабанов прокомментировал всё большую популярность в мире растительного мяса и молока как альтернативным продуктам.
Он отметил, что современное потребление человечеством мяса слишком велико, и это может вызывать различные болезни, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение.
Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева назвала интервальное голодание болезненной потерей веса. Она отметила, что скинутые килограммы во время такой диеты обязательно вернутся.
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«Мы просто генетически не должны есть столько мяса. Но привыкли к вкусу, к консистенции. Растительные альтернативы дают шанс сохранить свое здоровье, но оставить привычки поглощать говяжью котлету на ужин», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кабанов.
«Это разновидность диеты, вброшенной в информационное пространство, которая якобы помогает. Она помогает здесь и сейчас, но, когда человек вернётся к тому образу жизни, который вёл до интервального голодания, он начнёт стремительно набирать вес, и каждый потерянный килограмм приведёт ещё два-три дополнительных. Потеря веса есть, но это болезненная потеря. Она обусловлена дефицитом в организме тех питательных веществ, минералов и витаминов, которые организм должен получать на регулярной основе», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
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Мелисса Тимофеева