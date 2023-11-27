Российские власти увеличат лимиты выдачи льготной ипотеки

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В России планируется увеличить лимиты по выдаче льготной ипотеки. В правительстве в настоящее время готовится соответствующее постановление.
У многих кредитных организаций лимиты почти на исходе и возникает риск, что их может просто не хватить. По мнению экспертов, из-за высокой кредитной ставки льготные ипотечные программы непременно придется дополнительно финансировать на первую половину 2024 года.
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Александр Бойцов