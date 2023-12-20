Россия не изымает активы иностранных инвесторов, заявил Песков

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не изымает активы иностранных инвесторов, те, кто уходит с рынка, продают их или передают. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул, что процесса изъятия иностранного бизнеса не производилось и не будет.
Ранее сообщалось, что США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.
Напомним, всего страны G7, Европейского союза и Австралия заморозили активы нашей страны на сумму 260 миллиардов евро.
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Ранее сообщалось, что США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.
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Екатерина Коршунова