Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Россия не изымает активы иностранных инвесторов, заявил Песков

Россия не изымает активы иностранных инвесторов, заявил Песков

Песков: Россия не изымает активы иностранных компаний, они их продают
20 декабря 2023, 12:54
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не изымает активы иностранных инвесторов, те, кто уходит с рынка, продают их или передают. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул, что процесса изъятия иностранного бизнеса не производилось и не будет.

Ранее сообщалось, что США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.


Напомним, всего страны G7, Европейского союза и Австралия заморозили активы нашей страны на сумму 260 миллиардов евро.

Читайте также:

FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР

Активы РФ в странах G7 останутся замороженными, пока Россия «не возместит ущерб Украине»

Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов
#сша
#россия
#ущерб
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР
20 декабря 2023, 12:37

Фото: iStock/Lazy_Bear

США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что США, публично не поддержавшие идею конфискации российских активов, в частном порядке предлагает способы их передачи Киеву. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.

Уточняется, что транш является неким «авансом», входящим в компенсацию Украине с российской стороны. По информации газеты, в общей сложности государства G7, Европейского союза и Австралия заморозили российские активы на сумму 260 миллиардов евро. Порядка 210 миллиардов евро находилось в распоряжении Евросоюза.

Читайте также:

Активы РФ в странах G7 останутся замороженными, пока Россия «не возместит ущерб Украине»

Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов

Евросоюз назвал сумму замороженных активов России
#сша
#россия
#евро
#австралия
#ущерб
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме выступили против изменения тарифов на электричество из-за майнеров
20 декабря 2023, 12:24

Фото: IStock/SPmemory

ФАС потребовала от ряда регионов России пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2024 год, сообщают СМИ. Больше всего претензий у службы вызвало решение тарифного органа Иркутской области: регион жалуется на майнинг в бытовом секторе, но вместо изменения тарифов для населения вновь увеличил их для бизнеса на 19%.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, зампред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева отметила, что тарифы устанавливаются от экономически обоснованных параметров и региональные власти могут самостоятельно оценивать ситуацию. Однако в беседе с «Радио 1» парламентарий призвала разобраться сначала в ситуации с майнерами.
«Одно домохозяйство имеет ограниченный ресурс мощности по электроэнергии и его точно не хватит для того, чтобы устроить полноценную майнинговую ферму. Если это происходит в частном секторе, а не в каких-то промышленных зонах, это означает, что у них там незаконное присоединение. А с этим должны бороться электросетевые организации. Причём тут тарифы для всех остальных граждан? Тарифы должны быть установлены на основании методики экономических обоснований», — сказала Светлана Разворотнева.
Депутат подчеркнула, что довольно долго в Иркутской области тарифы на электроэнергию были низкими из-за политических мотивов.
«Довольно долго в Иркутской области были коммунисты, которые сдерживали рост электроэнергии. Поэтому Иркутская область стала раем для майнеров и местом, где активно развивается электротранспорт, в отличие от других регионов нашей страны. Насколько сейчас будут тарифы обоснованы, будут решать на местном уровне, они имеют такое право. Единственное, что они не должны делать, – это выходить за рамки коридора, который установлен правительством для повышения платежей граждан», — добавила собеседница.
Читайте также:

В Подмосковье не будут менять размер платы за коммунальные услуги до июля

Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ, заявили в ГД

В России нашли способ не платить за отопление
#жкх
#иркутская область
#тарифы
#регион
#электроэнергия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нефтегазовая отрасль выдержала давление санкций, заявил Шульгинов
Шульгинов: Россия выдержала санкции и обеспечила потребителей энергоресурсами
20 декабря 2023, 11:39

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что нефтегазовая отрасль России в текущем году выдержала санкционное давление. Об этом Шульгинов сообщил в интервью «Россия 24».
Шульгинов подчеркнул, что нефтегазовая отрасль также смогла обеспечить потребителей энергоресурсами. Глава Минэнерго добавил, что топливно-энергетическому комплексу РФ пришлось работать в этом году не только в санкционном режиме, но и в условиях мирового энергетического кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции против России продлятся долгие годы. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на нашу страну и на международные отношения.

Читайте также:

В Кремле уверены, что санкции против России сохранятся долгие годы

Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной

Путин распорядился лишить Wintershall и OMV доли в российских компаниях
#санкции
#дмитрий песков
#отношения
#рф
#нефть
#экономика
#топливо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На 83 % вырос объем переработки рыбы в Подмосковье
20 декабря 2023, 11:22

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За 5 лет в Московской области на 83 % вырос объем переработки рыбы. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С каждым годом в Московской области увеличивается количество предприятий по переработке рыбной продукции.

«В Подмосковье сегодня изготавливается более 22 % от общего объема консервированной рыбы, произведенного в ЦФО. Показатель данной категории товаров в регионе за 5 лет вырос на 83 % и составил более 60 000 тонн. Для сравнения в 2019 году по статистическим данным объем переработки был равен 25 500 тоннам», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что за 2023 год было экспортировано 8 000 тонн рыбной продукции, ракообразных и моллюсков из Подмосковья. В основном подмосковную продукцию покупают республика Беларусь, Казахстан, Грузия, Молдавия и Армения.

Читайте также:

Производство полимерных материалов в ОЭЗ «Дубна» получило региональный заём на оснащение

В Московской области 20 декабря стартует новый гастрономический проект

В Подмосковье было увеличено производство средств для эвакуации при пожаре
#подмосковье
#казахстан
#владислав мурашов
#грузия
#цфо
#министр
#армения
#молдавия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Министерство финансов РФ не нашло денег на кладбища
Законопроект Минстроя о похоронном деле не прошёл Минфин из-за нехватки денег
20 декабря 2023, 10:54

Фото: istockphoto/Faferek

Новая версия законопроекта о похоронном деле, которую подготовил Минстрой, прошла все ведомства, за исключением Минфина.
Там заявили об отсутствии денег на предлагаемые процедуры, сообщает «Коммерсантъ». Ведомство в нынешних экономических условиях не видит источник средств в бюджете для создания реестра кладбищ и мест захоронений. Представитель Минфина подтвердил проблему, которая возникла с документом.

Минстрой предлагал вывести в правовое поле действующие похоронные бюро, кладбища и крематории. Предлагалось лишать их лицензии, если будет обнаружено многократное нарушение правил. Местным властям хотели предоставить право отслеживать цены на погребения и продавать места для семейных захоронений на торгах.

Ранее депутаты Госдумы подготовили проект изменения закона о похоронном деле. В прошлом году он прошёл только «нулевые чтения». Соавтор документа Светлана Разворотнева сообщила, что внешнеполитические события лишили вопрос актуальности.
Президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев заявил, что для создания единого реестра нужно посчитать, сколько в стране кладбищ и захоронений. У властей и участников рынка радикально расходятся цифры. Первые утверждают, что в стране 81-83 тысячи кладбищ, а в Союзе похоронных организаций и крематориев насчитали около 600 тысяч.

Владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объясняет это тем, что большая часть кладбищ не прошла процесс межевания и по официальным данным их не существует.

Юрист Елизавета Потемкина уверена, что шансы на принятия законопроекта в следующем году малы. Регуляторы и бизнес сильно расходятся в представлениях о правильном устройстве отрасли.

По итогам прошлого года выручка ритуальных компаний в России выросла на 5%, до 86 млрд рублей, при инфляции в стране 11,94 процента. Отставание от общего роста цен зафиксировали после 2 лет резкого роста рынка.

Читайте также:

«Здесь вам не кладбище»: Участникам СВО отказали в установке мемориальной доски в школе

13-летняя россиянка всю жизнь прожила среди могильных крестов с кладбища

Кондуктор высадила ребёнка из автобуса в лесополосе у кладбища в Ленобласти
#кладбище
#россия
#минфин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские власти одобрили реформу сделок с крупными пакетами акций
РБК: Российские власти одобрили реформу сделок с крупными пакетами акций
20 декабря 2023, 04:00

Фото: iStock/Derek Brumby

Российские власти одобрили ряд основных параметров реформы сделок с крупными пакетами акций публичных компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на информированные источники в правительстве и в комиссии.
Уточняется, что речь идёт о законопроекте Минэкономразвития РФ о внесении изменений в федеральные законы (ФЗ) «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах».

В публикации говорится, что основная часть поправок направлена на защиту прав миноритариев публичных акционерных обществ при поглощениях. Предполагается, что принятия законопроекта повысит уровень защиты прав миноритарных акционеров при приобретении крупных пакетов акций и обеспечит соблюдение интересов всех сторон процедуры.

Читайте также:

Путин продлил запрет на покупку акций нерезидентов без разрешения ЦБ

Siemens после ухода с российского рынка лишился €600 млн

Путин распорядился лишить Wintershall и OMV доли в российских компаниях
#законы
#путин
#рф
#акции
#сделки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: Переработка нефти в России достигла самого высокого уровня с апреля
20 декабря 2023, 01:58

Фото: iStock/Bet_Noire

Объёмы переработки нефти в России достигли самого высокого уровня с начала апреля. Об этом сообщает Bloomberg.
Сейчас нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают примерно на 368 тысяч баррелей сырой нефти в день больше, чем в начале декабря, сообщил агентству информированный источник.

После введения антироссийских санкций Москва засекретила официальную информацию о добыче нефти. Для оценки объемов добычи российской нефти западные эксперты сейчас используют данные по ее экспорту морским путём, а также по работе нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Данные отслеживания танкеров говорят о том, что за первую неделю декабря ежесуточный морской экспорт российской сырой нефти вырос примерно на 910 тысяч баррелей и составил в среднем 3,76 млн баррелей, и это — самый высокий показатель с начала июля.

За первые девять месяцев этого года российские и теневые владельцы флота перевезли свыше 70% нефтяных грузов России. Это позволило сохранить контроль над экспортом, при этом постепенно повышая цены. Около 11 млрд долларов было затрачено на спред доставок. Часть этих средств являются законными расходами на доставку, но большая их часть прошла через тайных торговцев и неизвестные транспортные компании.

Читайте также:

Россия в этом году заработала на экспорте нефти больше, чем до начала СВО

Politico: Введенный Западом потолок цен на российскую нефть провалился

Доля нефтегазовых доходов бюджета России опустилась до минимальной за 16 лет
#россия
#нефть
#переработка
#экспорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин распорядился лишить Wintershall и OMV доли в российских компаниях
РБК: Путин распорядился лишить Wintershall и OMV доли в российских компаниях
20 декабря 2023, 00:14

Фото: iStock/Evgenii Mitroshin

Президент РФ Владимир Путин подписан указ, лишающий немецкую нефтегазовую компанию Wintershall и австрийскую OMV прав в компаниях, которые занимались разработкой Ачимовских отложений Уренгойского месторождения и Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения. Об этом пишет РБК.
Путин распорядился, чтобы все права и обязанности совместных предприятий (СП) перешли к ООО, созданным российским правительством. Уточняется, что акционеры из РФ получат в них доли, пропорциональные долям в СП.

В публикации говорится, что доли, пропорциональные доле собственности иностранных компаний в бывших совместных предприятиях, перейдут к ООО. В свою очередь их предлагается приобрести «Газовым технологиям» (в ООО, связанном с Ачимовскими отложениями) и АО «СОГАЗ» (в ООО, связанном с Южно-Русским месторождением). При этом средства от продажи будут перечислены на спецсчета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

Владимир Путин 22 декабря 2022 года подписал указ, запрещающий «Газпрому» приобретать газ и услуги у СП из «недружественных» государств — немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV — до 1 октября 2023 года.

Читайте также:

Siemens после ухода с российского рынка лишился €600 млн

Стало известно, кому Bosch продаст заводы в России

DPA: Две крупные немецкие компании просят компенсировать им инвестиции в Россию
#газ
#владимир путин
#указ
#услуги
#компании
#рф
#нефть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев поблагодарил Евросоюз за рост российской экономики
19 декабря 2023, 21:17

Фото: kremlin.ru

На фоне выхода нового, двенадцатого пакета антироссийских санкций Евросоюза, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил ЕС за рост российской экономики.
«Двенадцатый пакет санкций против России вступил в силу. Между тем, европейская экономика неуклонно погружается в рецессию», - прокомментировал ситуацию Медведев на своей странице в социальной сети X.

Напомним, в 12 пакет антироссийских санкций Европейского союза попали 147 физических и юридических лиц. В том числе, под ограничениями оказались: главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Виктор Афзалов, российские телеканалы «Спас» и «Царьград», а также и сын Медведева Илья.

Всего в настоящий момент в санкционных списках ЕС находятся 1950 физических и юридических лиц, относящихся к РФ.

Читайте также:

Евросоюз ввел санкции против главкома ВКС РФ Афзалова

«Спас» и «Царьград» включены в санкционные списки Евросоюза

Сына Дмитрия Медведева включили в санкционные списки Евросоюза
#дмитрий медведев
#санкции
#евросоюз
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф