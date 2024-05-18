Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана на 100 тыс. тонн

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi
Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тысяч тонн в преддверии летнего пика потребления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на встречу под председательством вице-премьера республики Серика Жумангарина и замглавы российского правительства Алексея Оверчука.
Согласно информации источника, у Казахстана имеется достаточный объём запасов сахара на складах, но на фоне предстоящего пикового сезона потребления сахара Астана запросила увеличение квоты поставок сахара со стороны РФ. Отмечается, что Казахстан получил от России предварительное согласие по этому вопросу.
В скором времени данная тема будет обсуждаться в среду, 29 мая, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.
Ранее сообщалось, что парламент Казахстана принял закон о продлении до 1 января 2034 года срока действия соглашения о сотрудничестве с РФ в области транспортировки российской нефти через территорию страны в Китай.
Читайте также:
Казахстан ратифицировал протокол о продлении поставок нефти из России в Китай
Суд Мособласти признал безнравственным перевод структурой IKEA денег за границу
Правительство отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа
В скором времени данная тема будет обсуждаться в среду, 29 мая, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.
Ранее сообщалось, что парламент Казахстана принял закон о продлении до 1 января 2034 года срока действия соглашения о сотрудничестве с РФ в области транспортировки российской нефти через территорию страны в Китай.
Читайте также:
Казахстан ратифицировал протокол о продлении поставок нефти из России в Китай
Суд Мособласти признал безнравственным перевод структурой IKEA денег за границу
Правительство отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа
Екатерина Коршунова