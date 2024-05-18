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Суд Мособласти признал безнравственным перевод структурой IKEA денег за границу

18 мая 2024, 09:38
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Перевод за рубеж средств, которые были получены российской структурой IKEA — ООО «Торг» — за остававшиеся в РФ товары, признан «противной основам правопорядка или нравственности». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Арбитражного суда Московской области.
Отмечается, что структура IKEA обязана выплатить в доход страны 12,9 миллиарда рублей. По данным источника, суд принял решение в конце прошлого месяца.

Примечательно, что шведская компания давно покинула российский рынок, однако при этом она продлила права на свой товарный знак до 2033 года.



Ранее сообщалось, что Арбитражный суд МО ввел обеспечительные меры по заявлению налогового ведомства, оспаривающего сделку юрлица IKEA ООО «Торг» по перечислению 12,9 миллиардов рублей ирландской компании Fami Limited.

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Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана на 100 тыс. тонн
18 мая 2024, 09:49

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тысяч тонн в преддверии летнего пика потребления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на встречу под председательством вице-премьера республики Серика Жумангарина и замглавы российского правительства Алексея Оверчука.
Согласно информации источника, у Казахстана имеется достаточный объём запасов сахара на складах, но на фоне предстоящего пикового сезона потребления сахара Астана запросила увеличение квоты поставок сахара со стороны РФ. Отмечается, что Казахстан получил от России предварительное согласие по этому вопросу.

В скором времени данная тема будет обсуждаться в среду, 29 мая, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Ранее сообщалось, что парламент Казахстана принял закон о продлении до 1 января 2034 года срока действия соглашения о сотрудничестве с РФ в области транспортировки российской нефти через территорию страны в Китай.

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Суд Мособласти признал безнравственным перевод структурой IKEA денег за границу

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#сахар
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Danone завершила сделку по продаже своего бизнеса в России
Французская Danone завершила сделку по продаже бизнеса в России
18 мая 2024, 04:00

Фото: iStock/Wasan Tita

Французская компания Danone подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса компании «Вамин Р», сообщается на сайте организации.
В компании напомнили, что 22 марта 2024 года было объявлено о получении разрешения от российского регулирующего органа, которое было необходимо Danone для продажи своего российского бизнеса ООО «Вамин Р». Организация объявила о завершении сделки.

Ранее сообщалось, что бизнес Danone в России был успешно продан местным инвесторам. Об утверждении деталей сделки стало известно около 2 месяцев назад.

Компания Danone объявила о намерении уйти с российского рынка в октябре 2022 г. Компания предложила выкупить 75% своего бизнеса при условии, что у нее будет возможность обратного выкупа активов. Однако из-за трудностей с уходом с местного рынка продажа была отложена.

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#активы
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Россиянам рассказали про мошенников «из Центробанка»
Специалист Постникова: ЦБ не работает напрямую с физическими лицами
18 мая 2024, 02:31

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники активно представляются сотрудниками Центрального банка (ЦБ) России и используют многоуровневую схему обзвона, в которой подозревается участие сотрудников правоохранительных органов, сообщила главный эксперт кибербезопасности ГУ ЦБ по ЦФО Татьяна Постникова ​в ​беседе с «Лайф.ру».
Специалист рассказала, что для убеждения злоумышленник отправляет жертве документ с логотипом и печатью Центрального банка по мессенджеру или электронной почте. Незнакомцам нельзя передавать свои персональные данные, 3-значный код на обратной стороне карты, код из SMS, PIN-код для доступа к мобильному приложению банка, логин и пароль от онлайн-банка.

Постникова подчеркнула, что Центробанк не работает напрямую с физическими лицами, не рассылает сообщения и справки сотрудникам, не обслуживает счета граждан. Она также рекомендует в случае телефонных звонков позвонить в банк самостоятельно, а также использовать антивирус и защиту от спама на устройстве.

Ранее ВТБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества: злоумышленники начали уговаривать жертв продлить срок действия карты. Для этого потенциальным жертвам рассылается фишинговая ссылка и на смартфон пользователя устанавливается вредоносное ПО.

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#мошенник
#банк
#центробанк
#деньги
#звонок
#счёт
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Минпромторг изменил сроки поставок новых российских самолетов
18 мая 2024, 00:26

Фото: iStock/frentusha

Министерство промышленности и торговли России изменило количество и сроки производства гражданских самолетов в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной промышленности до 2030 года, следует из опубликованного правительственного распоряжения, передает РБК.
Как следует из документа, по итогам выполнения программы к 2031 году будет произведено 994 самолета – на 87 меньше, чем планировалось два года назад. Это сокращение затронет небольшое региональные самолеты, а не магистральные. Основное производство запланировано на последнюю треть десятилетия.

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что заметное выбытие иностранных гражданских самолетов из российских авиакомпаний начнется из-за невозможности ремонта с 2030 года. В прошлом году он назвал еще один крайний срок – 2025 год. Чемезов не объяснил причин, по которым дата была значительно перенесена.

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#самолет
#производство
#документы
#экономика
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Названы самые популярные в Подмосковье сферы деятельности получателей субсидий по франшизе
17 мая 2024, 22:27

Фото: Istockphoto / Elena Chelysheva

Чаще всего в Подмосковье с помощью полученных субсидий открывают бизнес в сфере образования. О том, какие сферы бизнеса наиболее часто становятся получателями поддержки, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в ведомстве, предприниматели в течение года могут подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе. Максимальная сумма поддержки – 1 млн рублей
«Субсидия для бизнеса по франшизе работает в Подмосковье третий год. Подать заявку на получение поддержки предприниматели могут онлайн в течение года. Чаще всего с помощью полученных субсидий в регионе открывается бизнес в сфере образования – 25% и медицины – 23%. Далее идут кафе и рестораны – 18%», – пояснила Зиновьева
Согласно условиям программы, бизнес может компенсировать затраты на приобретение оборудования, арендные платежи и оплату коммунальных услуг. Размер поддержки для подмосковных франшиз – до 50% и до 1 млн рублей. Для франшиз из других регионов – до 500 тыс. рублей.

Подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе и другие меры поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.

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#экономика
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#московская область
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#субсидии
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Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро
17 мая 2024, 19:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Арбитражный суд Петербурга по запросу ООО «Русхимальянс» наложил арест на активы Unicredit Bank AG и связанных с ним российских юридических лиц на сумму около 462,7 миллиона евро.
Арестованными оказались ценные бумаги и денежные средства, включая счета, за исключением счетов типа «С» и «И», а также недвижимое имущество.

Суд запретил «Юникредит банку» распоряжаться 100% долей в ООО «Юникредит лизинг» и ООО «Юникредит гарант», а также отчуждать имущество, стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости всех активов.

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#санкции
#ес
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Подмосковная инвесткарта позволила бизнесу заключить 800 договоров на получение земли и недвижимости
17 мая 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковный бизнес заключил более 800 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости благодаря Инвестиционной карте Московской области. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Карта позволяет инвесторам самостоятельно подобрать локацию для размещения бизнеса в регионе. Также можно оставить заявку на подбор площадки специалистами Мининвеста. Сегодня с помощью пяти онлайн-сервисов через инвесткарту Московской области бизнес заключил 825 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости. Объём инвестиций по проектам – 233 млрд рублей. Их реализация позволит создать более 24,5 тыс. рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
Она добавила, что предприниматели воспользовались пятью онлайн-сервисами – «Земля за 1 рубль», «Земля без торгов», «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость в МКД» и «Земля в индустриальных парках».

Подобрать площадку для размещения бизнеса и подать заявку на получение локации можно на инвестиционном портале Московской области.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
#московская область
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Глава Одинцовского округа Иванов анонсировал реализацию 37 инвестпроектов
17 мая 2024, 17:22

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

За пять лет в Одинцовском городском округе запустили 64 крупных инвестпроекта более чем на 42 млрд рублей. Такие данные привёл глава муниципалитета Андрей Иванов на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
По его словам, в рамках этих инвестиционных проектов создано 27,5 тыс. рабочих мест, появилось 8 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.
«При этом крупные промышленные площадки – «ОборонАвиаХран» и «Одинцовский технопарк» – заполнены на 100%. Под программу импортозамещения планируется строительство индустриального парка АРМА. В стадии реализации на 2024-2026 годы – 37 инвестпроектов на 45,9 млрд. рублей. На них создадут около 9 тыс. рабочих мест», – сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области по итогам встречи.
На встрече Воробьёв и Иванов подвели итоги работы в Одинцовском городском округе за пять лет и обсудили реализацию новых проектов.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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«Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на поставку самолетов Ту-214
17 мая 2024, 12:16

Фото: сайт Кремля

В ближайшие годы «Ростех» поставит «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РБК. Стороны уже заключили соответствующие контракты.
«Сейчас мы прорабатываем сроки поставки. В перспективе "Аэрофлот" заинтересован в дополнительных самолетах. Также у них есть пожелание доработать самолеты: изначально они рассчитаны на трех членов экипажа, но просят перейти на двух», — отметил Чемезов.
Не уточняется, будут ли все 11 самолетов доставлены в парк «Аэрофлота» с экипажем из двух человек или часть из них останется в первоначальной конфигурации.

На Восточном экономическом форуме — 2022 во Владивостоке «Аэрофлот» подписал с «Ростехом» соглашение о поставке 339 российских самолетов к 2031 году, включая 40 Ту-214.

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#вооружение
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#аэрофлот
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