Суд Мособласти признал безнравственным перевод структурой IKEA денег за границу

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Перевод за рубеж средств, которые были получены российской структурой IKEA — ООО «Торг» — за остававшиеся в РФ товары, признан «противной основам правопорядка или нравственности». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Арбитражного суда Московской области.
Отмечается, что структура IKEA обязана выплатить в доход страны 12,9 миллиарда рублей. По данным источника, суд принял решение в конце прошлого месяца.
Примечательно, что шведская компания давно покинула российский рынок, однако при этом она продлила права на свой товарный знак до 2033 года.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд МО ввел обеспечительные меры по заявлению налогового ведомства, оспаривающего сделку юрлица IKEA ООО «Торг» по перечислению 12,9 миллиардов рублей ирландской компании Fami Limited.
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Примечательно, что шведская компания давно покинула российский рынок, однако при этом она продлила права на свой товарный знак до 2033 года.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд МО ввел обеспечительные меры по заявлению налогового ведомства, оспаривающего сделку юрлица IKEA ООО «Торг» по перечислению 12,9 миллиардов рублей ирландской компании Fami Limited.
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Екатерина Коршунова