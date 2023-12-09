Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу

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Канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок трубопроводного газа в Европу и, как следствие, повышение цен на энергоносители. Об этом Шольц сообщил во время выступления на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
По словам Шольца, «это российский президент прекратил поставки газа по исправному газопроводу». Канцлер подчеркнул, что из-за прекращения поставок газа из РФ Германия лишилась половину получаемого газа, а Европе в целом не хватило 120 миллиардов кубических метров газа.
Шольц добавил, что немецкие власти приняли решительные соответствующие меры для исправления ситуации. Германия стала закупать больше газа из Норвегии и строить СПГ терминалы на севере государства.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен предоставить странам-членам полномочия запрещать компаниям из РФ и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ.
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Шольц добавил, что немецкие власти приняли решительные соответствующие меры для исправления ситуации. Германия стала закупать больше газа из Норвегии и строить СПГ терминалы на севере государства.
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Екатерина Коршунова