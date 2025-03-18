Россия в 2024 году потратила на обслуживание госдолга рекордные 2,3 трлн рублей

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В прошлом году Россия потратила на обслуживание госдолга рекордные 2,3 триллиона рублей. Об этом «Известия».
«Расходы на обслуживание государственного долга Российской Федерации составили 2 328,7 млрд рублей, или 99,8 % показателя сводной росписи», — передает издание текст отчета Счетной палаты РФ.
Данная сумма стала рекордной для России. Как пояснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова, такой резких скачок стоимости обслуживания госдолга может вызывать опасения. Эта ситуация имеет схожесть с 90 годами, когда в стране был объявлен дефолт.
В связи с этим эксперт рекомендует государству избегать так называемой долговой спирали. Она отражается том, что заимствования прирастают не потому, что средства направлены в экономику, а потому, что приходится погашать все большие проценты по ОФЗ.
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Иван Мусатов