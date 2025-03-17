Эксперты рекомендуют сохранять средства на коротких вкладах

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В условиях ухудшения депозитных условий, российские банки начали снижать ставки по долгосрочным вкладам, что вызывает опасения у вкладчиков. Об этом пишет РИА Новости.
Главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич отметил, что спрос на долгосрочные депозиты смещается в сторону краткосрочных из-за стремления клиентов зафиксировать оптимальные условия на более длительный срок.
По словам Зварича, вкладчики опасаются потерять доход в случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. В связи с этим, он рекомендовал не спешить с закрытием коротких вкладов.
Он также отметил, что такие условия могут сложиться ближе к концу второго — началу третьего квартала 2024 года. В текущей ситуации вкладчикам стоит внимательно следить за изменениями на финансовом рынке и принимать решения исходя из актуальных условий.
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По словам Зварича, вкладчики опасаются потерять доход в случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. В связи с этим, он рекомендовал не спешить с закрытием коротких вкладов.
«Переход на долгосрочные депозиты будет оправдан лишь тогда, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки», — добавил аналитик.
Он также отметил, что такие условия могут сложиться ближе к концу второго — началу третьего квартала 2024 года. В текущей ситуации вкладчикам стоит внимательно следить за изменениями на финансовом рынке и принимать решения исходя из актуальных условий.
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Дарья Осипова