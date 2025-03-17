Эксперты рекомендуют сохранять средства на коротких вкладах

Для снижения курса доллара до 75 рублей нужен серьезный спад геоэкономической напряженности в мире, но она пока даже не просматривается. Об этом заявил глава управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров. По его словам, на данный момент доллар находится под давлением и ослаблен в паре с евро и другими ключевыми валютами.