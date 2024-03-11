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В 2023 году Россия продолжила успешное экспортирование нефти, газа и угля, заработав около 187 миллиардов долларов. Этот показатель превышает средние доходы от поставок углеводородов в Европу до введения санкций против России на 56 миллиардов долларов.
Согласно информации, предоставленной РИА Новости, до введения санкций 27 стран Евросоюза закупали углеводороды у России на сумму около 102,5 миллиарда долларов в год. Однако, после введения санкций, объёмы сделок в прошлом году сократились до 31,6 миллиарда долларов, что привело к снижению доходов России от поставок в Европу до 70,9 миллиарда долларов.
Однако, несмотря на сокращение экспорта в Европу, Россия сумела значительно увеличить свои доходы от экспорта углеводородов в другие страны. В дружественные страны, такие как Турция, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и Малайзия, объёмы закупок увеличились с 59,9 миллиарда долларов в период с 2019 по 2021 годы до 186,7 миллиарда долларов в 2023 году. Это означает, что Россия получила дополнительные 126,8 миллиарда долларов дохода от экспорта в эти страны, что на 56 миллиардов долларов больше, чем выпавшие доходы от поставок в Евросоюз.
Введение санкций со стороны Евросоюза привело к негативным последствиям для его экономики. Уже в 2022 году цены на газ в Европе начали расти рекордными темпами, и с тех пор европейские потребители вынуждены покупать газ по более высоким ценам, чем в России. Таким образом, Россия продолжает укреплять свою позицию на мировом рынке углеводородов, увеличивая экспорт в другие страны и компенсируя потери от сокращения поставок в Европу.
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Однако, несмотря на сокращение экспорта в Европу, Россия сумела значительно увеличить свои доходы от экспорта углеводородов в другие страны. В дружественные страны, такие как Турция, Китай, Индия, Бразилия, Индонезия и Малайзия, объёмы закупок увеличились с 59,9 миллиарда долларов в период с 2019 по 2021 годы до 186,7 миллиарда долларов в 2023 году. Это означает, что Россия получила дополнительные 126,8 миллиарда долларов дохода от экспорта в эти страны, что на 56 миллиардов долларов больше, чем выпавшие доходы от поставок в Евросоюз.
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Сергей Калугин