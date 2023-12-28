Глава «Газпрома» Миллер: Европа искусственно разрушает спрос на газ

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Европа занимается искусственным разрушением спрос на газ, с таким заявлением выступил глава «Газпрома» Алексей Миллер на мероприятии, посвящённом подведению итогов года.
По словам Миллера, процесс «искусственного разрушения спроса на газ» происходит впервые в истории мировой энергетики. В то же время, по словам главы «Газпрома», во многих регионах Европы это уже успело привести к деиндустриализации.
Он также подчеркнул, что сейчас Россия активно развивает отношения со странами, которые заинтересованы в приобретении качественного газа.
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«Общее мнение экспертов, что рост спроса на газ продолжится. И в течение 25 лет в мире он вырастет на 43 процента. И самое главное, что мы с вами к этому готовы», — прокомментировал ситуацию Миллер.
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Евгения Парфентьева