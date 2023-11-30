Россиян предупредили о ликвидации всех ИП

Фото: iStock/hirun
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что эксперимент по введению налога для самозанятых в РФ может привести к ликвидации формы ведения бизнеса, известной как ИП. Об этом пишет URA.RU.
По словам специалиста, в 2029 году будет проведена оценка результатов эксперимента, которая может стать определяющей для индивидуальных предпринимателей. Кирьянов отметил, что ИП, как форма ведения бизнеса и налогообложения, устарела. Сейчас она остаётся актуальной только для налогоплательщиков, которые занимаются малым и микробизнесом.
Депутат пояснил, что при успешной оценке эксперимента по введению налога для самозанятых, индивидуальным предпринимателям придётся выбрать другие способы налогообложения. В свою очередь самозанятые могут продолжать работать на себя, при отсутствии планов масштабировать бизнес.
Сейчас ставки налога для самозанятых составляют 4% для физлиц, или 6% для ИП и юридических лиц. Предприятия с общим налоговым режимом должны уплачивать в бюджет 20% от дохода. Отмечается, что 3% сборов получает федеральный бюджет, ещё 17% — бюджет субъекта. Российские регионы наделены правом понижать налоговую ставку, однако она не должна быть ниже 12,5%.
Читайте также:
Экономист Гиринский объяснил, как с 1 декабря пересчитают пенсионеров и их доход
Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина
Глава «Абрау-Дюрсо» назвал стоимость хорошего российского вина
Депутат пояснил, что при успешной оценке эксперимента по введению налога для самозанятых, индивидуальным предпринимателям придётся выбрать другие способы налогообложения. В свою очередь самозанятые могут продолжать работать на себя, при отсутствии планов масштабировать бизнес.
Читайте также:
Экономист Гиринский объяснил, как с 1 декабря пересчитают пенсионеров и их доход
Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина
Глава «Абрау-Дюрсо» назвал стоимость хорошего российского вина
Диана Аванесян